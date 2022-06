【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛

港姐冠軍陳凱琳(Grace)與胞弟Derek因為外表似混血兒,而父母都是中國人,因此陳凱琳姐弟的血統不時受討論。

日前父親節,Derek貼出與爸爸的合照,再次令Derek有印巴血統的傳言再成熱話。而一向是「抽水王」的林作更揚言願意拿出早前在鍾培生百萬擂台上得到的100萬元,向Derek發出挑戰,要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

【香港抽水王】林作以百萬拳賽獎金發挑戰 望陳凱琳胞弟驗DNA證父子關係

林作邀媽媽加碼

昨日(6月22日),林作透露陳凱琳家姐Joyce以facebook私訊霸氣回覆他:「佢(Joyce)嘅意思,係願意做test,但價格出手太低!」於是林作表示聯絡林母幫忙加碼借夠500萬元,以要求陳家父子作DNA親子驗證挑戰。

網民對林作此舉反應兩極,有部份網民表支持,因為本身也好奇真相。另一方面覺得這是陳家家事,林作次此行為太無禮,十分過火。

陳家家庭幸福

而今日與孖生弟弟一同踏入31歲生日的陳凱琳,似乎沒有受此事,她在個人IG上載多張全家福照片,並寫道:「We wouldn’t be who we are today if it weren’t for our beautiful, wonderful, patient, resilient, kind, silly, fun, hilarious, supportive and absolutely loving family in the world!You mean the world to us.Thank you for putting the Happy in our Birthday.」

其意思大約表示:「如果不是美麗、美妙、耐心、堅韌、善良、傻氣、趣味、惹笑、扶持和絕對充滿愛的家庭,我們就不會成為今天的我們!父母對我們來說意味著世界,謝謝你們為我們的生日帶來快樂。」

從文字及照片可見,陳凱琳一家人十分融洽齊心,沒有被傳言及挑釁損害感情。