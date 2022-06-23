【食用安全】整壽司給子女帶回校被批無常識　專家：存放較高溫度時間愈長愈多菌

▲ 整壽司給子女帶回校，網民批無常識：天氣熱好易壞。

壽司刺身等生食必須確保新鮮，才不會容易進食後引致腹痛。日前有家長製作壽司讓子女帶回校進食，卻惹來批評，被指無常識，不注重食物衛生。

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該名家長在Facebook群組「香港壽司刺身關注組」發文，展示自己製作壽司後，讓子女帶回校進食。但貼文反引來不少批評留言，網民指現時天氣酷熱，若帶回校沒有雪櫃可供放置，即使有冰袋保溫，壽司也容易變壞，子女進食後可能會感染腸胃炎。

存放於較高溫度時間愈長愈多菌

壽司刺身這類未經煮熟食物，務必要妥善貯存。TOPick曾請教港大醫學院微生物學系前系主任胡釗逸教授，他指出，當壽司存放於較高溫度的時間愈長，進食風險就愈高。溫度上升至攝氏10度或以上，所有細菌都會加快繁殖，包括致病的沙門氏菌屬及副溶血性弧菌，進食這些含致病菌的壽司或刺身，有機會出現食物中毒。

根據衞生防護中心記錄，每年6至9月都是食物中毒高峰期。在過往食物中毒個案中，以副溶血性弧菌及沙門氏菌佔最多，分別有54%和33%。在副溶血性弧菌引起的食物中毒個案中，最常見源頭是刺身（18%）和壽司（13%）。

貯存貼士：維持4度以下

胡釗逸表示，由於細菌在4度或以下是處於休眠狀態，暫停繁殖。因此即使吃下有菌壽司或刺身，細菌都會被人體胃酸「秒殺」。

不過，胡釗逸提醒，市民若在超市等商戶購買生食，需留意凍櫃溫度。由於壽司雪櫃設有自動融雪系統，融雪期間溫度會短暫高於4度以上。但凍櫃溫度若長時間設置高達10多度，壽司盒內有「倒汗水」，顯示濕度增加，有利細菌繁殖，進食含致病菌的食物會腹瀉。

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責任編輯：羅嘉欣