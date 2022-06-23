【辭職禮儀】00後霸氣辭職信大公開　 職場專家教三大貼士體面辭職

▲ 00後年輕人的霸氣辭職信，令人讀後哭笑不得。

年輕人做事不拘小節，而隨著00後畢業步入社會，他們在職場上的表現，亦尤為引起大家好奇。近日網上就流傳多封由內地00後青年撰寫的辭職信。信中內容之「坦白直接」，令人忍俊不禁。不過，也有不少網民笑言，這些信中的描述，正正也是每個普通打工仔的心聲。

有辭職信第一句就直言，作為一名「合格的00後」，無法接受上司責罵。該年輕員工有藉辭職信表示，自己並不像那些有「房貸」負擔的人，「生活壓力讓他們打不還手，罵不還口，我沒有甚麼女人，孩子要養。」有人則以幽默方式，表達對薪酬待遇的不滿，在辭職信中印上「迷因圖」，稱「這點錢很難幫你做事」。

此外，也有00後雖未在辭職信中表達不滿，但就直接指出「我們不合適，好聚好散」，態度頗為瀟灑，表達毫不修飾。

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除了表達直接，有些辭職信的語氣，也頗為不客氣。有00後以近乎命令的口吻表示，「辭職原因將於近期短信通知您，請保持手機暢通，時刻留意短信」。

對於這些辭職信，不少網民都表示家庭環境好，又沒有家庭負擔便可以這樣任性。亦有不少人表示，他們只是說出事實，只是有人奴性太重，不敢辭職，如果在外國「返工要返足六日，又要受氣」，相信當地人早已辭職，過自己的生活。

上述辭職信坦白之餘，也充滿創意，不過卻與香港的職場文化格格不入。有職場專家指出，打工仔要離職還是需要跟從一般的規範呈交辭職信，一般的公司可能不太接受太有創意的辭職原因。

專家又提醒，無論基於甚麼理由辭職，切記不要批評公司或公司的團隊。撰寫辭職信的時候，最重要符合三個要點：簡潔，精煉，突出重點。辭職信的語境也必須正面，「如果你已經決定要往前走了，那你也沒有必要對前任僱主或工作多作批評了。」

辭職信內容包括：

1. 表明個人辭職的意願，並把離職日期寫清楚，這是最專業的方式。查看合同確認需要提前多少天告知你的上司或人事部。

2. 你可以陳述個人離職的原因（比如你打算繼續進修，你想找點時間休息一下），不過很多情況下把辭職的原因詳細交代也是不必的。如果你確實打算說明辭職原因，請保持積極正面的，專注於你的下一步目標，而不是你不喜歡當前工作的原因。

3. 若你並非完全抽不出時間來，那麼你可以表示願意在離職後提供過渡期的幫助。

4. 如果你想要得到上級的一封推薦信，可以在辭職信裡提出你的請求。

5. 感謝上級為你提供的工作機會。如果你確實有特別的工作經驗，你可以稍微深入描述自己對這份工作的好感（同事的友好，​​完成的任務等），但這並非必須。

6. 盡量使用友好但不失正​​式的語氣結束信件，比如「衷心感謝」或「感謝您」。

7. 在印刷版簽名後以個人的手寫簽名結束本封信件。

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辭職信撰寫小貼士

保持辭職信簡潔明了，因為你不必用多頁贅述你的新工作或你不喜歡當前職位的原因。大多數的辭職信篇幅都不會多於一張打印紙的篇幅。

盡可能使用經典默認的字體，比如Times New Roman， Arial， Calibri。字體的大小一般在10-12之間。

請記得在寄送信件前仔細編輯你的辭職信。

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責任編輯：王明芳