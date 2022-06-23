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【缺德行為】港男跳入迪士尼噴水池打卡　僅穿內褲暢泳網民鬧爆自私缺德

親子 14:19 2022/06/23

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網民鬧爆這個行為很自私。

迪士尼主題樂園是大人及小朋友都愛去的地方，不過最近就有港男去遊園期間，跳入迪士尼門外的鯨魚噴水池暢泳及在鯨魚口擺Pose打卡，有關相片被輾轉流傳到不同社交群組後，被網民鬧爆其所為既自私，也不衞生。

（網上圖片）

涉事的港男在在本周一（19日）其個人社交頁面「打卡」，上載在鯨魚噴水池暢泳及在鯨魚口，擺出要被「吃掉」的動作的照片及影片，表情興奮愉快，從照片所見他脫掉上衣及下身衣物，僅穿內褲，他還在社交網留言：「山長水遠來到迪士尼，沒理由甚麼都不做」，他最後更在帖文中標註：「畢生也願記起」、「香港迪士尼」 。

最新影片推介:

網民將帖文轉載到其他社交群組，紛紛留言鬧爆他的行為自私而且缺德：「為甚麼有人如此瘋狂？真的無眼睇」；亦網民指樂園內外都有大量「打卡位」，不明白男子為何要「挑戰難度」爬上鯨魚雕塑。網民又指相信噴水池的水質相當惡劣：「無皮膚病執返身彩」，也有網民直斥該行為會影響到其他旅客：「咁搞法一陣迪士尼封D鐵圍欄係到防止人落水，有圍欄影相真係煞風景，真係多得你唔小」，有網民就認為這種做法會增加維修人員的工作，也有人質疑「好奇迪士尼啲保安去晒邊，就算平時閉園之後幾個鐘都有好多人經過」。

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責任編輯：王明芳

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