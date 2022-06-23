【澳門疫情】澳門下午5時起關閉戲院、健身室及酒吧等　所有食肆禁堂食

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澳門疫情持續，當局宣佈今（23日）下午5是起，關閉全澳的戲院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、按摩院、美容院、健身室、酒吧、卡拉OK場所及髮型屋等。同時所有食肆禁止堂食，但可以繼續提供外賣。

截至今早9時，澳門增至110宗核酸陽性個案。澳門行政長官賀一誠出席記者會時表示，疫情仍在可控之中，生活物資供應量已加大及供應穩定，相信在中央政府及廣東省等兄弟省幫助下，政府有信心可控制疫情，呼籲市民無須急於採購物資。

賀一誠稱，是次澳門傳播的病毒株是BA5.1，在英國及美國比較流行，並非內地流行的病毒株，因此溯源工作較困難，但正進行中，包括會調查冷鏈食品商等，冀阻截感染源頭。賀一誠強調，BA5.1傳染力較高，來勢比較快，但治療方法與之前的病毒株一樣，對人體的危害並沒有更嚴重，希望市民放心。

賀一誠稱，是否封城及如何做，要視乎第二次檢測的情況，而目前檢測找到的個案多CT值高，即為初發，能夠及早找出個案，傳染幅度便不會那麼快，也減低封城的需要。

賀一誠表示，澳門去年兩次疫情均在14天內控制，惟是次個案多，又涉及傳染力較強的病毒株，需要搶時間控制。他表示，除了澳門衛生部門團隊，在出現個案的首天，鍾南山團隊也一直幫澳門做疫情推測工作，他們也認為疫情雖來勢快，但病毒可控，希望市民放心，稱若大家配合得好，疫情不會拖太久。

社會文化司司長歐陽瑜也稱，有信心及早發現初發個案；當局也會調整紅碼區及黃碼區的管控工作，出現兩個或以上陽性病例的大廈方會設為紅碼區，而管控時間會定為5天，因病毒的潛伏期為2至3天；而若大廈出現一個病例，並會定為黃碼，詳情將稍後公佈。

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責任編輯：黃小冰