【性侵女生】教師涉與15歲女生非法性交囚3年9個月　官質疑視女生為免費援交少女

▲ 教師涉與15歲女生非法性交囚3年9個月，官質疑視女生為免費援交少女。（資料圖片）

37歲中學男教師藉詞看Netflix而邀請15歲女學生到寓所內性侵，兩人及後拍拖期間亦至少5度發生性行為，男教師早前被裁定非禮等共7罪成，今（23日）於區域法院被判囚3年9個月。法官判刑時斥被告刻意使X沉浸在以為是戀愛的氛圍，但被告是否當X只是免費的援交少女，就不得而知。

涉案被告馮霆麾（38歲）早前被裁定2 項非禮及5項與16歲以下兒童非法性交罪成。辯方今求情時，法官一度表示早前收到涉案女童X的創傷報告，「從未見過一個情況係咁淒涼」，更形容現年19歲的X整個人生都被摧毀。辯方回應指，X本身有向精神科醫生求醫，其精神問題並非全由被告造成。法官則反駁指X的一生均受影響，更需要跟陌生人發生性行為，此舉是惡性循環，法官直指X生不如死。

辯方繼續求情指，被告對教學工作有熱誠，深受學生歡迎，是一個盡責的老師，其求情信亦指被告知道自己無法再擔任教師，斷送前程，已深感內疚，亦已為事件付出沉重代價和每天自責。

法官質疑被告並沒有為事件感到後悔，辯方指可能基於被告修讀英國文學，因此在撰寫求情信時行文較隱晦，並不代表他不感到後悔。法官續指被告於兩頁紙的信件中，從未提及X，明顯他只是為自己失去教職感到內疚。

法官於判刑時指，X視被告為男友，因此容許及同意被告對她的性接觸，以滿足被告的性慾，X以為只要被告開心，她就會開心，她渴求關愛，在被告的甜言蜜語和教師身份下，自然無力招架，成為被告的囊中物，任由他擺佈。

為了使被告知道其惡行的後果和X的悲涼及哭訴，法官詳細讀出X的創傷報告，指X有一個不愉快的童年，自中三那年起需接受精神科治療。而被告乘X生病的時候，對她關懷備至，主動私下接觸，使X絕對信任被告，在情竇初開和對異性好奇之下，X很快便墮入情網，並與他發生性行為。

後來X發現被告與同校另一未成年學生拍拖，X更與對方當面對質並確定真有其事，X感到被出賣、失望及愚蠢，發現自己只是被告的洩慾工具，直至被告對她失去興趣。

法官指本案有10項加刑因素，包括被告與X的年紀相差約20年，被告濫用老師的身份和地位，違反誠信，對X造成深遠創傷，被告重犯機會不低等。法官又斥被告刻意使X沉浸在以為是戀愛的紛圍，但被告是否當X只是免費的援交少女，就不得而知。

法官最後就7項控罪判以被告入獄共3年9個月，並寄語X不要為一個男人自毁前途、自暴自棄、摧毀一生。

被告面對的控罪指他於2019年1月13日至8月2日期間，在被告元朗住所內，非禮女童X及與她非法性交。

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記者：楊詠渝