【DSE】2024年起內地學校可辦DSE　內地生毋須再赴港應考

▲ 內地合資格學校試場於2024年起獲接納參與中學文憑試。（資料圖片）

考試及評核局於2024年起，接納內地合資格學校試場參與中學文憑試（DSE），令內地生毋須再如現時般必須以自修生名義來港應考。

考評局向學校發通告，公布規管內地學校參加文憑試的條件，包括必須提供證明，已獲內地相關部門認可為合資格港人子弟學校及批准開辦文憑試課程，以及由考評局決定接納有關學校成為「與考學校」。

此外，內地學校考生必須與其他香港考生一起參加英文科口試、體育及音樂科實習考試；乙類應用學習科目和丙類其他語言科目，只會於香港開辦和舉行考試。局方已就此完成修訂相關考試規則。

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記者：馮琪雅