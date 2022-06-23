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【DSE】2024年起內地學校可辦DSE　內地生毋須赴港應考大部分科目

社會 14:45 2022/06/23

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內地合資格學校試場於2024年起獲接納參與中學文憑試。（資料圖片）

考試及評核局於2024年起，接納內地合資格學校試場舉行中學文憑試（DSE），內地考生過往只能以自修生名義來港應考，日後可留在內地應考大部分科目，必修的英文科口試則須與其他香港考生應考。

考評局向學校發通告，稱接獲內地學校申請首次參加2024年文憑試，局方已完成修訂考試規則，以接納香港境外合資格學校參加文憑試。

局方表示，獲內地相關部門認可批准開辦文憑試課程的「港人子弟學校」，經考評局決定接納為「與考學校」便可成為文憑試試場。

核心科目卷別之一的英文科口試，以及體育及音樂科實習考試，局方要求內地學校考生須與其他香港考生一起應考，但無列明是否必須來港應考；乙類應用學習科目及丙類其他語言科目考試，則維持只能於香港境內試場進行；核心科目「原校應考」安排下，內地學校在得到內地相關部門同意，亦有責任提供試場以容納所有原校考生及包括自修生的外來考生。

考評局亦說，會就相關校本評核（SBA）科目向內地學校提供教師培訓，形容考試運作和監考要求會「盡量與香港考試的做法一致」。

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記者：馮琪雅

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