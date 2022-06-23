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【變種病毒】屯門卓爾居海港酒家爆疫　27人染疫涉7至8個家庭

社會 16:49 2022/06/23

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屯門卓爾居海港酒家爆疫，27人染疫涉7至8個家庭。

本港疫情持續，今日新增1,650宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

張竹君表示，今日再多38宗疑染BA.2.12.1本地個案，有4宗與基灣小學相關，昨日基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心再多一名職員感染。另外，有一家3口居大坑西邨民安樓；5宗個案分別居富泰邨君泰樓、石圍角邨石蘭樓、葵涌浩景臺4座、馬鞍山迎海·駿岸、元朗區田心村，均未有源頭。

張竹君指，屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓312號舖海港酒家爆疫，錄25宗個案，包括一名食客的家人，涉及7至8個家庭，其餘24名食客均曾於6月16日晚上6時到訪，連同昨日接獲居大興邨興泰樓的居民，均曾於當晚到訪進餐，至今累計26食客及一名密切接觸者確診。相關部門已到食肆跟進調查，暫時未知源頭個案。

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記者：李榮忠

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