【852FES】謝安琪+方皓玟開騷反應熱烈　推慈善NFT套票撥捐母親的抉擇

▲ 謝安琪和方皓玟聯手開騷。

全港首個結合本地音樂、藝術、生活與設計，集視、聽、玩、感官的全方位新體驗的「852FES」。將於8月12至14日一連三日在亞洲國際博覽館舉行，藉以喚醒本地力量。於13及14日更邀請兩大歌姬方皓玟和 謝安琪首度同台演出。早前優先訂票反應熱烈，火速售罄。門票將於2022年 6 月 23日於Cityline公開發售。

Kay 及Charmaine 均表示對是次Crossover感到相當興奮及期待，得知預售門票火速售罄亦同時感謝樂迷支持。二人透露和對方在整個演唱會中有多首對唱，定必帶給樂迷更多不同的享受和驚喜。大會特別為今次的音樂會設計了一系列紀念品，有關詳情請密切留意官方社交媒體的公佈。

為慶祝「852FES」本土文化節的誕生，Live Nation Hong Kong 推出 200套「Awaken Music覺醒音樂」音樂會特別版門票慈善NFT套票，套票內容除一張「852FES Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪音樂會」最佳觀賞角度的座位門票外，持票人士亦同時成為香港首批擁有Live Nation HK 演唱會特別紀念版門票NFT的所擁有者。

持有著日後不但有機會率先參與Live Nation HK舉辦的音樂活動，亦將自動成為未來「852FES」的"策展人"，為活動提供意見及參與投票，打造心目中最理想的「852FES」！

套票將於2022年6月23日於Cityline公開發售。音樂會特別版門票慈善NFT套票的收益扣除成本後，將全數捐贈予慈善機構 「母親的抉擇」，冀望攜手為弱勢的少女和孩子燃點希望、改寫生命，讓每個孩子都擁有一個關愛的家。

「852FES」首度推出 200套「Awaken Music 覺醒音樂」音樂會特別版門票慈善NFT套票（價值：港幣2288元正），套票包括：

1. 音樂會特別版門票NFT一個

2. 演唱會最佳觀賞角度座位門票一張 (8月13或14日； 每場共一百套)

3. 獨家限量演唱會紀念品一份

4. 自動成為每年「852FES」的"策展人"

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