【乾杯吧姐姐】吳沚默半年無工開被指患抑鬱　透露最喜歡哪位合作對手

▲ 吳沚默曾半年無工開，被指患抑鬱感到無奈。

快將32歲的TVB才女吳沚默（Momo）早前隨王祖藍、高海寧、王浩信、張振朗等人北上發展，代表TVB登上內地綜藝節目《開播！情景喜劇》舞台。

近日在《乾杯吧姐姐》節目訪談中，吳沚默與主持大談在TVB的10年的演藝生涯，她憶述當年獲取錄後即致電提拔她的王祖藍報喜，豈料對方跟她拋下一句：「恭喜你開始貧窮的生活。」

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被指患抑鬱症

Momo笑指，王祖藍此話是實話，坦言在TVB當演員確實是個很辛苦的職業：「確實是要靠很多很多的愛去發電。」

被問到在大台當演員有否感到生不逢時，Momo點頭回應指TVB如今開拍的劇集不如以往多，但工作量卻比內地演員較大，她說：「試過要周圍跑龍套，在TVB幾年你就等於在外面拍了很多年戲的那種體量。」

她透露試過大半年沒工開，一度沒劇拍令其大感挫敗：「我覺得好像沒有人想看我演戲了。」但Momo表示有傳媒報道她半年沒工開很淒慘，寫她精神崩潰、疑似抑鬱症等，澄清指「其實沒有那麼慘」。

▲ Momo坦言在TVB當演員很辛苦。（Instagram圖片）

出身醫生世家

Momo出身於醫生世家，但未有繼承父母衣缽，2007年以資優生身份考入香港浸會大學傳理學院新聞系，打算日後成為一名戰地記者。父母覺得她性格外向，主動鼓勵她修讀電影，故轉讀香港浸會大學電影系，從小熱愛寫作的Momo，大學時期已向報章投稿寫影評。

直到2012年參加無綫電視第26期藝員訓練班入行，2014年獲王祖藍提拔參演《老表，你好hea！》，憑醜女「烏笄」一角而為人認識，其後參演《白色強人》、《伙記辦大事》、《黃金有罪》、《木棘証人》等劇集。

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惠英紅虛心教導

去年在劇集《刑偵日記》與影后惠英紅大鬥演技，其中一場扯頭髮戲份，Momo在數分鐘內演繹謙虛、無知、陰森、慈愛、兇狠、惡毒等多種神態，巔峰演技獲激讚。

▲ 扯頭髮一幕令Momo印象深刻。（《刑偵日記》截圖）

佩服惠英紅

節目中，Momo表示過往合作過的對手中最喜歡惠英紅，重提《刑偵日記》扯頭髮的一幕，她指英紅姐雖然真扯髮但沒出足力，對方亦耐心教她如何肢體碰撞而不受傷。

Momo並大讚紅姐凡事親力親為：「她以前是邵氏的打女嘛，就是很厲害，所有都自己來不用替身。老一輩的這種藝術家她不會在態度上鼓勵你呀，怎麼樣，但她教給你的所有東西都是最有用的。」