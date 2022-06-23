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《壯志凌雲：獨行俠》榮登上半年票房冠軍　辦IMAX專屬場送限量禮品【內附詳情】

娛樂 16:37 2022/06/23

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

由「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）「老而彌堅」，主演及監製的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）全球票房勢如破竹，而在香港，截至昨日（6月22日）止，更以收逾7千萬票房榮登本年上半年票房冠軍。

電影的熱血劇情及真實拍攝的震撼空戰場面，令不少影迷看完後二刷三刷甚至N刷，IMAX版更被認為屬必睇版本。更經過影迷網上集氣，曾一度落畫的IMAX版罕見地徇眾要求再度上映！

最新影片推介：趙希洛專訪

飛行精英專屬場
 
為慶祝電影創出亮麗佳績，香港派拉蒙影片公司聯同MCL院線，決定在下周三（6月29日）晚上9時20分，於尖沙咀K-11 Art House 的 IMAX影院推出一場專為粉絲而設的「《壯志凌雲：獨行俠》飛行精英專屬場」（Top Gun: Maverick - Be My Wingman Special Screening）。

每位購票參予此專屬場的觀眾，不但可獲贈紀念章、杯墊及IMAX版海報；屆時場內還舉行有獎遊戲，送出限量電影禮品，並且會為此特別場的觀眾送上專屬驚喜。

《壯志凌雲：獨行俠》

大會更希望當晚出席者能以TOP GUN造型入場，成為獨行俠的隊友，一同投入IMAX巨幕中的極速飛行！
 
「《壯志凌雲：獨行俠》飛行精英專屬場」每票訂價港幣210元，明日（6月24日）下午3時起在K-11 Art House及MCL官網發售。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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