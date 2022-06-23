  • 33°C
香港時間 : 2022623日 (週四) 16:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】本港增1650宗確診　逾1500宗屬本地感染【不斷更新】

社會 16:25 2022/06/23

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（資料圖片）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（23日）下午交代最新疫情。

今日新增1,650宗確診個案，本地感染佔1,522宗，另有128宗輸入個案。今日亦新增1宗死亡個案，涉及80歲男，已打兩針，病人本身有血壓高、冠心病，去年曾做通波仔手術，曾中風且腎功能受損。入院時不清醒，急症室見到心電圖異常，心酵素膏很多，料與心臟病或有關，已轉交死因庭跟進。

【16：40】

今日再多38宗疑染BA.2.12.1個案，其中25個案與屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓312號舖海港酒家有關，包括24名顧客及一名顧客的家人，涉及7至8個家庭，顧客均在6月16日晚上6時後到場用膳，並在18至20日發病；昨日居大興邨興泰樓的患者也曾於當晚到訪進餐，涉及海港酒家的群組至今累計26食客及一名密切接觸者確診。相關部門已到食肆跟進調查。

【16：36】

學校呈172宗呈報陽性個案，分別來自155間學校，其中聖若瑟英文小學6C班需要停課一周，而荃灣聖芳濟中學籃球隊也再有新增個案。【詳情即看：下一頁

【16：35】

多４間老人院舍有確診個案，包括救世軍南山長者之家、竹園護理院、大埔東華三院伍若瑜護理安老院及荃灣慶楠護老院。【詳情即看：下一頁

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組

相關文章

【封區檢測】屯門美樂花園第十座發現5宗陽性個案　37戶沒人應門【不斷更新】
今日 09:14
【封區檢測】屯門美樂花園第十座發現5宗陽性個案　37戶沒人應門【不斷更新】

你可能感興趣

【封區檢測】屯門美樂花園第十座發現5宗陽性個案　37戶沒人應門【不斷更新】
今日 09:14
【封區檢測】屯門美樂花園第十座發現5宗陽性個案　37戶沒人應門【不斷更新】
衞生防護中心 衞生署 行政 疫情 何婉霞 張竹君

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫婦關係】數十年相夫教子卻患上性病 太太驚揭丈夫出軌鐵心離婚
12:21 2022/06/21
【夫婦關係】數十年相夫教子卻患上性病 太太驚揭丈夫出軌鐵心離婚
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
10:32 2022/06/22
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
【大S結婚】具俊曄亮相節目分享成為人夫感受　大S婚紗造型首度曝光
14:10 2022/06/22
【大S結婚】具俊曄亮相節目分享成為人夫感受　大S婚紗造型首度曝光