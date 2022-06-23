【最新疫情】本港增1650宗確診　逾1500宗屬本地感染【不斷更新】

▲ （資料圖片）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（23日）下午交代最新疫情。

今日新增1,650宗確診個案，本地感染佔1,522宗，另有128宗輸入個案。今日亦新增1宗死亡個案，涉及80歲男，已打兩針，病人本身有血壓高、冠心病，去年曾做通波仔手術，曾中風且腎功能受損。入院時不清醒，急症室見到心電圖異常，心酵素膏很多，料與心臟病或有關，已轉交死因庭跟進。

【16：40】

今日再多38宗疑染BA.2.12.1個案，其中25個案與屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓312號舖海港酒家有關，包括24名顧客及一名顧客的家人，涉及7至8個家庭，顧客均在6月16日晚上6時後到場用膳，並在18至20日發病；昨日居大興邨興泰樓的患者也曾於當晚到訪進餐，涉及海港酒家的群組至今累計26食客及一名密切接觸者確診。相關部門已到食肆跟進調查。

【16：36】

學校呈172宗呈報陽性個案，分別來自155間學校，其中聖若瑟英文小學6C班需要停課一周，而荃灣聖芳濟中學籃球隊也再有新增個案。【詳情即看：下一頁】

【16：35】

多４間老人院舍有確診個案，包括救世軍南山長者之家、竹園護理院、大埔東華三院伍若瑜護理安老院及荃灣慶楠護老院。【詳情即看：下一頁】

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理 醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組