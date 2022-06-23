【傑出校友】4人獲浸大頒發傑出校友獎　包括病毒學專家潘烈文、著名傳媒人鄭丹瑞等

▲ 4人獲浸大頒發傑出校友獎，包括病毒學專家潘烈文、著名傳媒人鄭丹瑞等。（資料圖片）

香港浸會大學今日（23日）公布第8屆「傑出校友獎」得獎名單，得獎者是香港註冊中醫學會會長陳永光、著名的跨媒體創作人鄭丹瑞、香港大學公共衞生學院教授及公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文及德勤中國首席執行官曾順福，以表揚他們在商業、專業或學術方面的卓越成就，以及對浸大和社會的服務和貢獻，同時鼓勵學生向得獎者的經驗和成就學習。

「傑出校友獎」得獎者簡介

陳永光

陳永光在浸大取得中醫學學士及碩士學位，並於廣州中醫藥大學取得醫學博士學位。他現為註冊中醫師，同時擔任香港中文大學中醫學院客座副教授、廣州中醫藥大學客座教授、香港註冊中醫學會會長、香港中醫中藥界聯合總會主席，以及港區世界中聯理事協會主席。

陳永光多年來盡心竭力推動香港中醫藥的發展，曾出任香港中醫藥管理委員會委員，參與實施中藥規管制度的工作，致力保障公眾健康和消費者權益，並確立中醫中藥行業的專業水平，對香港中醫藥的發展貢獻良多。

鄭丹瑞

鄭丹瑞1978年畢業於香港浸會學院傳理系，是著名的跨媒體創作人，涉足香港演藝界台前幕後多個領域，包括電影、電視、電台、舞台，身兼主持、演員、編劇、電影監製、導演、專欄作家等多重身份。

鄭丹瑞於畢業後加入麗的電視擔任編劇，先後於香港電台及香港商業電台擔任節目主持，其後晉升至管理層，出任香港商業電台營運總裁。他憑藉出色的口才和亦莊亦諧的主持風格，獲得「金牌司儀」美譽。他亦曾監製、執導和撰寫逾二十部電影。

潘烈文

潘烈文1994年在浸大生物系畢業，於香港中文大學完成碩士課程後，負笈英國牛津大學威廉鄧恩爵士病理學院攻讀博士學位，現為香港大學公共衞生學院教授及公共衞生實驗室科學分部主任，並擔任香港大學 - 巴斯德研究中心聯席總監。

潘烈文醉心研究新興病毒及相關課題，研究領域集中於流感病毒和冠狀病毒，多年來發表 270多篇經同儕評審的學術文章，是首 1% 最常被引用的科學家。自2015 年以來，他更屢次獲評為最廣獲徵引的研究員。他的傑出學術成就廣受讚賞，2017年獲裘槎基金會授予優秀科研者獎，2022年獲浸大理學院頒發「傑出校友終身成就獎」。

曾順福

曾順福1988年畢業於香港浸會學院會計系，獲頒工商管理學士學位，其後於中歐國際商學院取得高級管理人員工商管理學碩士，並修畢哈佛商學院全球高管發展課程和其他領導力發展課程。他現為德勤中國首席執行官，負責管理在中國大陸、香港及澳門的業務。

曾順福多年來致力服務國家及社會，現為北京市政協委員、北京海外聯誼會理事、香港北京交流協進會常務理事，以及香港地方誌中心有限公司審計委員會成員。他十分關心母校，在他領導下，德勤中國為浸大學生提供實習機會，並積極為母校的發展提出寶貴意見，他自2021年起更出任浸大工商管理學院諮詢委員會成員。

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責任編輯：李榮忠