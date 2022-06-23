【香港小姐2022】邢慧敏林卓錡殺入第三輪面試　有佳麗驚青緊張腳震【多圖】

年度選美盛事《2022香港小姐競選》今日（6月23日）在電視城進行第三輪面試，共有27位佳麗，其中有5位是海外佳麗。

當中大熱佳麗連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）、林俊賢女兒林卓錡（前名林鈺洧）、Josephine 、郭秀雲為提名人的梁家琪（Khaki）以及「翻版孫藝珍」梁超怡等繼續盛裝亮相。

而有「女版曾比特」之稱的Astrid亦同樣入圍，繼續以一頭爆炸頭，並以白色露肩裝上陣，非常「亮眼」！

除了以上佳麗，亦有四位「新登場」的海外佳麗包括陳瑞菱、Wendy 、Jane以及Maggie，但質素普通，不及上次已登場的海外佳麗梁超怡。

TOPick再為大家將各佳麗分為5個組別，不知當中有沒有大家的心水？

最新影片推介：趙希洛專訪

【香港小姐2022】一文睇盡港姐第三輪面試佳麗 連詩雅師妹林俊賢女兒繼續現身【多圖】



谷胸組

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

吊帶組

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

自信組

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

得體組

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

驚青組

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

記者：游艾維