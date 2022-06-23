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【就算得你一個觀眾】朱柏謙以話劇助躁爸改變　鄧智堅訪混合家庭

娛樂 16:32 2022/06/23

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朱柏謙等一眾演藝舊生於節目裡演話劇。

J2近日進行節目改革，繼續「9點半後，J2 話事」，周四晚10點播映新節目《就算得你一個觀眾》，以舞台劇形式重現14個觸動人心的故事，當事人同時在台上參與演出。

而今晚首播的《就算得你一個觀眾》，由演藝學院為出發點，朱柏謙、鄧智堅、何遠東、吳嘉儀、黃頌明5位先後在此畢業的舊生，借劇場力量感動和激勵人心。

每集他們為受訪嘉賓編寫一個故事，嘉賓並會親自上台演繹，藉此打開表演者的心扉。

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今次5位主持用兒童故事形式，去講阿牧的故事。劇中他因為脾氣暴躁，被罰變成怪獸，黃頌明演神仙，女朋友跟兩名小朋友就在台下，做觀眾兼扮演公主。

表演後阿牧跟一班指導員一齊謝幕。

首集主角阿牧多年前曾跟鄧智堅學戲，離婚後他負責照顧7歲囡囡，一同生活的女朋友亦有一名8歲囡囡，兩位失婚人組成混合家庭。

4人相處是很大的學問，先是兩位大人要夾，大人要同小朋友夾，小朋友亦要同小朋友夾。

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再來是阿牧的脾氣較大，有次跟女朋友又嘈起上來，意想不到7歲阿女做和事佬，喊住講「爸爸你冷靜啲先，你唔可以咁講。大家冷靜啲，大家停，大家慢慢處理，我哋慢慢講 。」令他非常感動，決心戒除陋習。

此外，近日珍寶海鮮舫沉沒事件引起廣大市民關注，J2特意於本周日（6月26日）晚9點重播由周星馳主演的電影《食神》，片中的重頭戲「超級食神大賽」，便是於珍寶海鮮舫取景拍攝。

撰文 : TOPick柴犬出動

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