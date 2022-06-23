【港版C朗】安永佳獲爸爸力撐當全職足球員　出身美國體育名校回流盼為港爭光

▲ 25歲「港版C朗」安永佳自小渴望做職業足球員，中學時決定遠赴美國入讀體育名校接受足球培訓。

香港久未有足球明星出現，最近終於有新星崛起，更獲封為「港版C朗」！現年25歲效力傑志的安永佳近日在亞洲盃外圍賽的表現出色，加上外型俊朗似C朗而備受注目。安永佳從小渴望成為職業球員獲得家人支持，並遠赴美國踏上運動之路升學及培訓，從而得到今天的成績。

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中加混血兒3歲學踢波

現效力香港超級聯賽球會傑志的安永佳英文名Matthew Elliot Orr Wing Kai，在香港出生，爸爸是加拿大人，媽媽則是華人，故他有一半加拿大血統。他識聽廣東話，但不太會說。

安永佳的爸爸曾當半職業球員，感染他3歲開始踢足球，並愛上英超球隊「紅軍」利物浦。他先後於阿仙奴香港足球學校及傑志足球學院接受正式足球訓練，並成為傑志青年軍一員，贏過多個獎項，確立了他的足球潛能。

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赴美讀體育名校深造足球

中學就讀加拿大國際學校的他，14歲時想到海外發展，得到爸爸的支持下，2年後決定遠赴美國入讀專門培訓學生運動員的IMG Academy，接受3年足球培訓。

位於美國佛羅里達州的著名體育學院IMG Academy，於1978年創校，前身為Nick Bollettieri Tennis Academy，1987年被全球最大體育經紀公司「美國國際管理集團（International Management Group）」接手管理及改名。

IMG Academy致力培養體育人才，課程針對運動員訓練，項目包括棒球、籃球、足球、高爾夫球、長曲棍球、網球和田徑等，盛產過多位知名運動員，如網球名將威廉絲姊妹（Venus & Serena Williams）及舒拉寶娃（Maria Sharapova）。

▲ 安永佳外型酷似C朗。（IG圖片）

升讀大學出戰NCAA賽事

2016年，安永佳升讀三藩市大學（University of San Francisco），旋即在NCAA（全美大學聯賽）D1球季入選西岸賽區「最佳新秀11人」（All Freshman Team），2017年更助球隊奪得西岸賽區冠軍。

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至2019年底，安永佳轉校到擁有一流體育設施的雪城大學（Syracuse University）就讀最後一個學年，並繼續出戰NCAA賽事。不過，他縱使在美國留學，每逢假期他都會回港隨傑志一隊操練；且擁有紐西蘭護照的他，也曾隨紐西蘭U17操練備戰U17世界盃。

安永佳曾接受傳媒訪問表示自己是個忠誠的人，他大學畢業後回流返港正式加盟傑志，開始其職業球員生涯。安永佳曾揚言香港是他的家，一心只想代表香港，到美國留學踢波只為了累積大賽經驗。他希望可以協助球隊發展得更好，令香港人感到驕傲。

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責任編輯︰林綺玲