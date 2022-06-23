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【七一回歸】海洋公園推1997年7月出生市民購票買一送一　與酒店合作staycation套票

社會 16:17 2022/06/23

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海洋公園推出一系列優惠慶回歸，包括1997年7月出生市民購票買一送一。（資料圖片）

為慶祝香港回歸25周年，海洋公園推出一系列優惠，包括為特區同年同月出生的壽星送上買一送一門票優惠，又與香港JW萬豪酒店推出staycation 套票，並邀請逾5,000名基層家庭成員到訪海洋公園和水上樂園。

海洋公園表示，1997年7月出生的市民，可於7月期間尊享海洋公園及水上樂園買一送一門票優惠，名額有限。另外，海洋公園將於今年7月及8月與城中酒店，包括香港JW萬豪酒店合作推出 staycation 套票

同時，海洋公園會與各大型慈善機構及非政府機構合作，邀請逾5,000名基層家庭成員於7月至12月期間到訪海洋公園和水上樂園，一起投入慶祝活動。 

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責任編輯：李榮忠

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