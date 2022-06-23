【生命鬥士】換肝逾1年凝血指數異常留醫1個月多　2歲信信調校好藥物劑量出院回家

▲ 2歲信信凝血指數一度異常，留醫1個月多，近日出院回家。

2歲多信信換肝後已1年多，早前回醫院覆診時發現血管過窄阻塞，需緊急做手術，凝血指數持續異常，肝臟發出警報信號，信信需入院。他留醫院長達1個月多，當中需時轉藥去調校好藥物劑量。信信21日（星期二）終於可以出院回家去！

本港男童信信於25周早產出世，出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，大約在1歲時獲好心叔叔捐出部分肝臟並進行了換肝手術，生命小鬥士前後經歷過大大小小手術，去年12月出院回家去。

▲ 信信束上可愛的小噴泉。（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

肝臟發出警報信號

信信媽媽在facebook專頁「救救小心 – 肝」不時更新兒子的消息，信信換肝至今已1年多，5月初覆診時，不幸發現血管過窄阻塞，需緊急做手術，而凝血指數曾高達8.5，據悉正常指數是介乎1.1至1.3，指數太高增加出血風險，如以上情況未有改善，最壞情況是數年後要再換肝。

在本月中旬，信信媽媽慨嘆兒子調校藥物劑量的時間很漫長，信信留院很久，當時已住院1個月有多，醫生指信信的凝血指數到1.5才有望出院，當時指數為1.8。

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住院1個月多

兒子長期待在醫院，媽媽很記掛他，在星期一（20日）發帖指出，每到夜晚都會想起信信，擔心兒子能否安睡，自覺身心疲累。慶幸，昨日（22日），信信媽媽迎來了好消息︰

期待很久我家嘅小寶貝喺琴日（21日）嘅夜晚，終於都出院回家喇，希望你可以盡快適應藥劑量……唔洗再做醫院常客。

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一直關心信信的網民都讚好，見信信媽分享了多張兒子近照，他跟家姐一起玩，樣子很精靈，而頭髮長長更在頭頂束起了小噴泉辮子，非常可愛。網民留言為信信加油，見到信信可以開心回家與姐姐玩耍，真是太好了，希望信信以後能夠健康成長、快高長大。

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責任編輯︰王明芳