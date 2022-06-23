【文物展覽】瑪利諾修院學校借出逾70件歷史文物　明起於文物探知館展出

▲ 瑪利諾修院學校借出逾70件歷史文物，明起於文物探知館展出 。（梁偉榮攝）

古物古蹟辦事處由明日（24日）於香港文物探知館舉行「文物復現 繡閣猶馨」展覽，展出約70件由瑪利諾修院學校基金會提供的歷史文物，包括30年代的校舍設計草圖、紙本刺繡圖案、縫紉配飾、1949至1970年的採購訂單等。

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展覽分為5大主題，包括介紹於1937年落成的瑪利諾修院學校建築特色及學校歷史，亦展出建校初期用作召喚學生上課的銅鈴、1933年校舍設計草圖、祭衣刺繡圖案設計、及多張外國修會向瑪利諾縫紉坊訂購祭衣的訂單等歷史文物，來自梵蒂岡、美國等地方。

按展覽列出資料，瑪利諾修女由1924年起成立工業部門，開始人手刺繡和縫製祭衣的郵購業務。瑪利諾修院學校基金會修院保育項目主管關智鸞說，修院本為瑪利諾修女的宿舍，由於瑪利諾修女在港人數漸減，因此於2019年底交由基金會管理；會方檢查修院結構時，偶然發現一個隱藏的閣樓，內有大量的歷史資料，包括400多卷紙本刺繡圖案、3,000多份採購訂單及各類家居用品，展示縫紉繡坊的歷史，是此展覽是首次展出相關文物。

她形容今次發現為意外得着，校方亦藉此機會教導學生保育文物的重要性，並在衞奕信勳爵文物信託委員資助保育經費下，於2021年7月至10月初進行保育工作，當中有逾300名學生、教職員工、校友等參與，包括清潔文物表面、掃瞄、存檔等。

關智鸞又說，基金會已完成基建考察，並撰寫活化可行性報告，日後將尋求不同資助以活化修院，期望可作教與學用途外，亦可開放予公眾參觀。

展覽詳情：

名稱：「文物復現 繡閣猶馨」

地點：香港文物探知館（尖沙咀海防道九龍公園內）

展期：6月24日至9月14日

費用：免費入場

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記者：黃悅晴