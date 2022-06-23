【消暑檸檬】夏天飲檸水有助消暑美白淡斑　營養師教食用檸檬5大貼士免營養流失

▲ 檸檬有助消暑、美白淡斑

夏天飲檸水有助消暑！不少人也喜歡飲檸水，或於煮食時加檸檬調味，但若食用方法不當，例如沖泡水溫太高，很易破壞其營養。台灣營養師夏子雯近日在其facebook專頁發文，講解檸檬的營養價值，並教食用檸檬要注意5件事，包括沖泡檸水、檸檬保存貼士等，以免營養流失。夏天雯提醒，檸水宜於1個時機飲用，另有2類人要慎吃檸檬。

檸檬營養素

1. 維他命C

每100克檸檬含有34毫克維他命C。

雖然維他命C含量不高，但仍可作為抗氧化劑，預防紫外線造成的傷害、抑制肌膚黑色素的形成，能美白、淡斑，也能間接增強免疫力。

2. 鉀

鉀含量適中，每100克含有150毫克鉀。

鉀有助預防高血壓，穩定神經與肌肉。

3. 類黃酮、多酚類

存在於「檸檬皮」及皮下的「白皮層」，有強大的抗氧化作用，可以清除體內自由基。

4. 檸檬酸

有助消化，但對胃腸道有一定的刺激性。

檸檬酸在尿液中會和鈣結合，減少尿液中鈣的濃度，進而降低腎結石的發生率，搭配充足的水分效果更好。

五大食用貼士

1. 水溫不能太高

由於維他命C不耐熱，故沖泡檸檬時水溫不能太高。

除了製成檸檬水外，亦建議可加檸檬在涼拌菜裡，或是海鮮清蒸、烤熟後，再淋上檸檬汁提味。

2. 檸水材料比例、飲用時間

每2至3片檸檬片以1000毫升的水稀釋。

建議飯後飲用，以減輕胃腸道的負擔。

3. 如有需要用吸管飲

若牙齒較為敏感的人士，可使用吸管喝，以避免牙齒酸痛。

4. 兩類人要慎用

胃潰瘍、胃酸分泌過多的人士，要減少飲用。

5. 避免檸檬脫水方法

保存時，可將檸檬包在紙袋、塑膠袋中，然後再放入雪櫃，以免脫水。

另外，夏天雯亦提醒，食用檸檬後勿浪費果皮，可把棄置的果皮放入雪櫃，有助除臭。

內容獲「夏子雯-貼近你生活的營養師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣