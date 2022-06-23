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【2區污水陽性】涉北區御皇庭、御景峰及觀塘多幢大廈　當局派19萬個快測包

社會 16:55 2022/06/23

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粉嶺帝庭軒驗出污水陽性。（經濟日報資料圖片)

政府今日（23日）表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，包括北區及觀塘區多幢大廈。

政府指因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 北區 — 御皇庭、御景峰、顯峯、榮福中心、綠悠軒、榮輝中心、帝庭軒、逸峯、御庭軒及海聯廣場
  • 觀塘區 — 安達邨、曉麗苑、曉明閣、曉光閣、富華閣及曉華大廈

政府提醒市民使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

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