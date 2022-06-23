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【超市大搜查】夏天蚊叮蟲咬痕癢難當　日本雜誌比拼8款驅蚊劑

17:35 2022/06/23

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夏天蚊叮蟲咬痕癢難當，日本雜誌比拼8款驅蚊劑。

踏入夏天，又是蚊蟲出沒的季節，想預防蚊叮蟲咬，就要準備好驅蚊產品。日本雜誌《MONOQLO》最近搜羅了市面8款驅蚊劑，測試它們的驅蚊效果、防水性及使用感，找出最強的驅蚊產品。

《MONOQLO》是次檢視了市面多款常見的驅蚊劑，牌子包括：Kincho、FUMAKILLA、Earth Pharmaceutical等等，並進行了3大測試項目：

1.驅蚊效果

測試人員在手臂塗抹驅蚊劑，然後將手伸入裝有10隻白紋伊蚊的盒子中，計算5分鐘內蚊子叮咬和靠近的次數。另外，《MONOQLO》亦檢閱驅蚊劑採用了哪種有效成分：

  • 避蚊胺（DEET）：對蚊子及很多害蟲均有效的成分，但不適用於6個月以下的兒童。
  • 派卡瑞丁（picaridin）/ 埃卡瑞丁（icaridin）：成分相對溫和，沒有使用年齡限制，效果比避蚊胺持續時間更長。

2.防水性

將有顔色的水滴在塗有驅蚊劑的皮革上，測試驅蚊劑是否防汗、防水。

3.使用感

就驅蚊劑的易用度、快乾程度、黏膩感等方面進行評分。

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8款驅蚊劑完整排名如下：

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以上產品當中，「Kincho Skin Insect Repellent Pre-Shower DF Mist Premier Guard」獲評為S級，驅蚊效果明顯，有效成分為埃卡瑞丁，小朋友亦可以使用。另一款同樣獲得S級的驅蚊劑是「Earth Pharmaceutical Saratect Mist」，有效成分為避蚊胺，防水性佳，性價比高。

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責任編輯：羅嘉欣

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