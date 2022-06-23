【縱火候判】涉於學校正門縱火　中學男生罪成候判

▲ 涉於學校正門縱火，中學男生罪成候判。（資料圖片）

兩名中學男生涉於2020年5月向所就讀的學校正門玻璃投擲硬物，並涉於同年7月於學校正門縱火，兩男生早前否認有意圖而縱火等罪受審，其中1名被告早前獲法庭裁定表證不成立，餘下1名男生今（23日）於區域法院被裁定有意圖而縱火罪成，還押至7月7日判刑，法官先為被告索取教導所報告。

涉案兩名男生現年分別為17歲及19歲，17歲首被告早前被控刑事損壞及在公眾地方管有攻擊性武器罪，並與19歲次被告同被控有意圖而縱火罪。首被告早前已獲法庭裁定3項控罪均表證不成立。

法官今於裁決時指，警方指首被告曾就兩項控罪作出口頭招認等，但辯方指首被告並非自願作供，警方於其家中亦沒有警誡他，因此其口供不應被接納成證據。法庭亦不相信，首被告於家中曾招認「呢兩支伸縮警棍係用嚟扑梁植偉學校玻璃。」法官認為針對首被告的3項控罪全部缺乏表面證供，因此裁定首被告毋須答辯。

至於只被控有意圖而縱火罪的次被告，法官指考慮了相關環境證據，認為縱火者是在向學校縱火後，將石油氣瓶及手套等，丟棄於學校對面的商場角落，而其中1隻手套的內層有次被告的DNA，因此法官肯定次被告就是拋棄手套的縱火者。

但法官認為控方未能證明，次被告縱火時預見得到凌晨時份校內仍然有人，因此只裁定次被告干犯了藉縱火而意圖或罔顧財產受損罪成，而非同時罔顧別人的生命安危。

法官將案件押後至7月7日判刑，期間為被告索取教導所報告，被告需還押候判。

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記者：楊詠渝