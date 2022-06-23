【醫護人手】醫管局擬推大灣區醫生交流計劃　吸納大灣區三甲醫院醫生來港

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醫管局醫護流失急增，醫管局截至今年4月的過去1年，全職醫生流失率高達7.9%，全職護士流失率亦逾9%，醫管局主席范鴻齡形容情況令人憂慮，並公布擬推「大灣區醫生交流計劃」，引入大灣區三甲醫院有經醫生來港，強調不影響本港醫生升遷及聘用本地醫科畢業生。

醫管局今日召開大會，醫管局主席范鴻齡指大會通過一系列挽留人手及員工培訓措施，又提到截至今年4月的過去1年，全職醫生流失率高達7.9%，即近500名醫生；全職護士流失率亦逾9%，達2,600人，形容情況令人憂慮。

范鴻齡稱，因應醫護人手不足，而今波疫情曾有內地援港醫療隊來港，兩地醫護合作良好，故醫管局將推「大灣區醫生交流計劃」，予內地機構推薦大灣區三甲醫院有經驗、有水準醫生來港，包括曾到港抗疫醫生，再交予醫委會審批有限度註冊，強調會堅守兩大原則，包括以病人利益為依歸，需符合兩地法規。

他提到，現時計劃仍商討當中，不久將來會推行，計劃以增加人手為目的，重申不會影響醫管局優先聘用本地醫科生，亦不影響現職公院醫生升遷。

范鴻齡強調，最想吸納曾到港抗疫醫生，有關醫生現於內地身居要位，相信來港需輪替，料不會多於一年，坦言已有「心儀」名單，待遇與海外來港醫生劃一，並爭取今年下半年推出，不排除將來擴展至其他職系。

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責任編輯：陳正怡