【體質調查】康文署推免費體質調查　附4場測試日的時間地址

▲ 有關調查對象為年齡介乎7至79歲的香港巿民。（政府新聞處圖片）

康文署在６至８月將舉行四場「全港社區體質調查」測試日，參加者可透過調查大致了解自己的體質狀況，同時建立香港巿民體質數據資料庫，找出巿民的運動模式與體質關係，以及協助政府確定須優先改善的範疇，以提升巿民的整體體質。調查對象為8,500名年齡介乎7至79歲的香港巿民，並按本港人口比例計算在調查中各年齡群組所需要的抽樣數目。

測試日詳情如下：



日期：6月30日（星期四）

時間：下午2時至6時

地點：東涌文東路體育館（東涌文東路39號東涌市政大樓地下）

預約登記帳號：Funday0630

密碼：Funday0630（無須輸入參考編號）

對象：17至59歲人士



日期：7月10日（星期日）

時間：上午10時至中午12時及下午1時至5時

地點：九龍城體育館（九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓）

預約登記帳號：Funday0710

密碼：Funday0710（無須輸入參考編號）

對象：17至59歲人士

日期：8月13日（星期六）

時間：上午10時至中午12時及下午1時至4時

地點：兆麟體育館（屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓3字樓）

預約登記帳號：Funday0813

密碼：Funday0813（無須輸入參考編號）

對象：17至59歲人士



日期：8月14日（星期日）

時間：上午10時至中午12時及下午1時至5時

地點：調景嶺體育館（將軍澳翠嶺路2號）

預約登記帳號：Funday0814

密碼：Funday0814（無須輸入參考編號）

對象：17至59歲人士



市民可經專題網頁「獲邀參加者登記登入」分頁預先使用上述特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約一小時，市民亦可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得。完成體質調查的市民可獲贈紀念禮品包和體質測試報告。

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責任編輯：伍瑋瑋