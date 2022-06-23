【情緒健康】疫情下全家確診分開隔離一個月　港爸憂心子女情緒失控患焦慮症【附焦慮症徵狀】

▲ 一名港爸疫情下與家人隔離生活，其後證實患上焦慮症。

早前第5波疫情來襲，不少家庭相繼確診而必須隔離生活。一名港爸最近就在網上分享自己的經歷，表示疫情下全家「中招」，期間與小朋友分開生活近一個月，令他相當掛心孩子。甚至因過於憂慮，而使這名爸爸情緒開始失控、缺乏胃口並感覺疲累，最終他向精神科醫生求醫，並證實患上焦慮症。

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一名網民最近在網上討論區「連登」以《焦慮症，啱啱開始食藥，有冇同路人》為題發文，講述自己患上焦慮症求醫的經歷。事主指自己胃口全失、頭暈、心跳快速、緊張，並有肩頸繃緊的症狀。他憶述自己今年2月確診新冠肺炎，在酒店隔離時胃口欠奉，之後更全家確診，極度影響他的心情：

一個中完下個中，搞左（咗）成個月，期間同小朋友分開左（咗）成個月，佢返嚟果時，我抱住佢喊左（咗）勁耐。

之後情緒就有啲開始失控，但未算好嚴重，係耐唔耐會無胃口同攰。

之後有親啲小朋友出事既（嘅）新聞都會喊，忍唔到，好驚自己果個出事。

在2月至6月期間，事主整天覺得自己身體健康有問題。他嘗試做心臟檢查，又去向中醫求診，但耐何未能找出病因：「總之就覺得身體有事咁，睇完晒都話無事」直到6月，他自覺有些受不了，於是去向精神科醫生求診，結果確診焦慮症。

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而事主回覆網友時指，自己在服藥後有失眠情形，但就相信會逐漸痊癒：「暫時啲副作用都頂得住，慢慢嚟，唔好心急，一定會好起來」而他亦有持續數天跑步，覺得人精神了：「自已心態好緊要，同埋搵人傾多啲，唔好擺係個心到，一定要講出嚟。」

焦慮症有多普遍？

焦慮症是十分常見的精神病，根據醫管局資料，焦慮症包括廣泛性焦慮症、恐懼症、驚恐症、強迫症、創傷後壓力症等。而高達20%的人可能在一生中曾患上一種焦慮症，男女比例約為1比2。焦慮症的成因與遺傳及壓力有關，更可能會引發抑鬱症。

點擊下圖睇焦慮症徵狀：

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精神科專科醫生許龍杰曾受訪指出，焦慮症其實是情緒病的一種，最常見是情緒上的症狀。例如病人會無緣無故，即使沒甚麼事情發生都會有很多憂慮，有病人甚至會驚恐，即使無緣無故在家也會驚恐，或遇到某些情況下會特別驚。

病人通常擔心生活上的瑣事，例如家庭主婦會擔心照顧小孩、處理家務的問題；打工仔會擔心做事有沒有遺漏。另外有些焦慮症病人會擔心一些特殊的地方，例如在人多的地方坐車、地鐵，或擔心身體出現毛病、少少痛都以為自己有病。

倘若證實患上焦慮症，許龍杰表示首先不要太過擔心，因為焦慮症是可以預防和處理的。當自我檢測時發現真的有焦慮症，最好盡快求醫，讓醫生診斷你是否真的患上焦慮症，或患上了哪類焦慮症。

焦慮症還是輕微的時候，其實不一定要食藥，只要做多運動、與醫生進行輔導或減壓，就已經可以減輕症狀，但嚴重焦慮症就可能要服用藥物才能解決問題。

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責任編輯：羅嘉欣