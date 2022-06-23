【本地品種】中大與漁護署成功復育香港絲苗及花腰仔　拆解味道及營養價值

香港農業式微，相傳曾為清朝貢品的「香港絲苗」已經失傳。中大和漁護署成功在國際種子中心，覓回兩種失傳水稻「香港絲苗」和「花腰仔」種子，有望令清朝貢米重現市場。負責研究的中大教授林漢明認為項目除有科學價值，亦有歷史意義，「上一代將最好的成果化作種子，要認識香港歷史，農業和種子均不可或缺。」

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華人開飯講求「米氣」，惟隨農業式微，本地水稻種子已經失傳，香港失去獨特「米氣」。中大與漁護署宣布，成功在國際種子銀行尋回5種源自香港的水稻種子，經過一年半的努力，成功確認其中兩種為「香港絲苗」和「花腰仔」，並成功繁殖。

中大卓敏生命科學教授暨農業生物技術國家重點實驗室（香港中文大學）主任林漢明指，今次尋回種子殊不容易，例如「花腰仔」種子，本已在香港失傳，幸而漁護署曾轉贈少量種子予菲律賓國際水稻中心，中心再將種子寄到國際種子銀行，才有幸尋回種子。

他認為尋回香港獨有的種子有歷史意義，有助港人了解香港歷史，了解前人辛勞成果。他舉例，相傳香港絲苗曾為清朝貢米，但這段歷史至今已難以考究，

上一代將最好的成果化作種子，要認識香港歷史，農業和種子均不可或缺。

漁護署農業主任王敏維表示，署方成功復育2種稻米後，衡量產量和穩定性後，決定推廣「花腰仔」，

我們曾找品米專家品評，他說花腰仔入口甜，有雲呢拿香氣。

林漢明分析指，花腰仔種皮顏色較深，適合作糙米，屬高營養的米種，如農友想推廣本地米，可以此作為賣點。

署方年初將種子交由11名本地農夫試種，現時已有一名農友完成收割，完成後期處理後，預期7月中可應市，「有興趣的市民，可透過蔬菜統營處聯絡農友預約，但產量較少，通常很快就賣光。」她又透露，由於產量少、人工高，預計「花腰仔」的售價會是超級市場一般米價的數倍。

為讓農友分辨種子品種，中大與漁護署合作進行「香港水稻復育計劃」，利用最新的基因組分析技術，配以分子標記法，為「花腰仔」和「香港絲苗」製作能分辨真偽的「基因身分證」。

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記者：陳梓蔚