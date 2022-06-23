【死因研訊】司機胸口痛入院後身亡死因研訊　法醫指死於缺血性心臟病

▲ 司機胸口病入院後離世，死因研訊今續。資料圖片

54歲司機因胸口痛而被送到博愛醫院，約3小時後離世。死因庭研訊今（23日）續，法醫供稱，死者左前降支冠狀動脈有9成阻塞，死因為缺血性心臟病。法醫續指，缺血性心臟病為自然疾病，出現非一朝一夕，並確認患者可於數分鐘內致死。

死者胡耀強（54歲）於2018年8月30日因胸口痛，被送到博愛醫院急症室，延至下午4時許不治，死於缺血性心臟病。

法醫章曉妮引述解剖報告作供稱，死者於事發當日下午4時18分於博愛醫院去世，死因為缺血性心臟病。章指，死者肺部有嚴重水腫及充血，心臟重412克，較預期重，左心室肥大。

章續指，死者冠狀動脈有粥樣動脈硬化，左邊冠狀動脈有7成半阻塞、左前降支冠狀動脈有9成阻塞。心臟肌肉肥大，出現纖維化，大動脈及其他血管均有中等程度粥樣硬化，解剖結果均指向死者患有缺血性心臟病。

章又指，缺血性心臟病為自然疾病，出現非一朝一夕。一般情況是因長時間高血壓、遺傳等因素，致出現粥樣硬化，令冠狀動脈阻塞，心臟血液不足，致心臟肥大。

章續指，病人會突然暈倒或死亡，通常都是缺血性心臟病致心臟跳動異常，章確認缺血性心臟病可於數分鐘內致死。

另外，註冊護士林穎君供稱，事發時正小休，故未能確定有關死者的排版有否傳至觀察區。林續指，當日並非特別忙碌，她曾聽到有廣播指觀察區有人需要急救，林遂詢問其他人，有人對她稱死者需要急救。死因裁判官質疑，「（死者）俾人送嚟觀察區，你唔知道，俾人帶走，你都唔知道？」

註冊護士李天生供稱，事發時於博愛醫院擔任護士，現於疫苗中心工作，李稱，當日曾接替護士林穎君小休，他當時正跟進其他病人，沒有接觸死者，亦未有聽聞死者有特別要求，直至其他同事推走死者，才知悉死者有異樣。李又指，當時死者病床上應未有救命鐘。

聆訊明(24日)續。

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記者：梁錦麟