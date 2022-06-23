【小齊生日】任賢齊臭豆腐蛋糕慶生　發新歌叫歌迷：對我好一點

▲ 任賢齊56歲生日。

任賢齊（小齊）近日因工作完成第13次隔離，目前身在長沙的他，今日（23號）生日也在工作中渡過，唱片公司就把他的新歌《對我好一點》上架，慶祝小齊生日同時讓歌迷有新歌聽。

小齊於社交媒體中，發布身在長沙酒店房中過生日的影片，片中見他跟工作人員一起，並沒有大事慶祝，連生日蛋糕也只是用當地有名的黑色臭豆腐推起來的塔扮蛋糕。

踏入56 歲，小齊留言：「系統升級5.6，不管幾歲快樂萬歲。又表示每年一樣，收到的所有視福回送給大家一同分享，人人也要開心健康幸福快樂。」

▲ 以黑色臭豆腐推起來的塔扮蛋糕。

小齊受訪稱：「由端午節舊曆生日開始，已經不停收到朋友的祝福，及吃過無數個蛋糕，所以今日就跟助手說，不再吃，要減肥。沒想到他們搞了個臭豆腐蛋糕給我，都唔錯，幾好味。馬上想起小時侯，在台灣過生日，爸爸也是買臭豆腐給我，所以特地打了電話回家，問侯爸爸和謝謝媽媽，我生日是媽媽最痛苦一天，不得不謝謝她。」

問到小齊生日願望，他說自己夠幸福了，疫情打亂了巡演計畫，但工作一直沒停過，電影也拍了三、四部，只要身體健康家人平安已經心滿意足，他也留言給歌迷，不要送他禮物，反正今天發新歌，每人去聽一次已經是最大的禮物了。

▲ 振緯與樂天女孩 Yuri陳怡叡搭檔演出！

總是喜歡提攜新人的小齊，MV也特別提攜新人，除找來金獎級新銳導演林亞佑執導MV，好鄰居羅志祥更是大方出借子弟兵CTO的振緯與樂天女孩 Yuri陳怡叡搭檔演出！

小齊親自為《對我好一點》寫下了介紹文案：「其實這首歌《對我好一點》就是藉著輕鬆浪漫溫馨的節奏，希望鼓勵關心每一個人，共體時艱，一起努力面對困境，每個人都對自己好一點，也體諒包容其他人，對別人也好一點，相信這樣子一定能發揮正能量，讓世界更幸福！和諧，一起努力讓明天會更好！」

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