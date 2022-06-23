【黑金風暴】「銀河十星」李耀敬客串港劇現反派 　「譚道德」陳榮峻吳香倫現身開電視

▲ 「銀河十星」李耀敬演反派。

由林峯、周秀娜與黃浩然主演的劇集《黑金風暴》在香港開電視已播出一周，有網民認出，劇中飾演岳董一角的演員，正是1988年受TVB力捧的「銀河十星」其中一員李耀敬。

當年無綫挑選5男5女力捧，包括李耀敬、郭富城、邱淑貞、邵仲衡、李婉華、吳詠虹、胡越山、李中寧、林穎嫺與崔嘉寶，十人工作機會不斷，其中以郭富城、邱淑貞、邵仲衡及李婉華廣為人知，亦有部份人星途浮浮沉沉。

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其後李耀敬北上發展，參演多部電視劇及電影。今次李耀敬再演港劇，並與舊東家老戲骨陳榮峻及吳香倫（Helen）夫婦合作，三位老戲骨於劇中互相勾結，將反派演得活靈活現。

▲ 李耀敬跟陳榮峻劇中鬥戲。（開電視截圖）

陳榮峻在《黑金風暴》飾演一名港交所上市部的高層。上周劇情提到，黃浩然做臥底調查時，意外撞見李耀敬所飾演的「岳董」與陳榮峻會面，繼而發現岳董勾結港交所上市部高層。

陳榮峻飾演的高層與岳董借鑑賞古董之名，暗談賄賂價錢。有多年演戲經驗的「譚校長」在演繹角色時，駕輕就熟地將表面清高，內裏貪腐的神髓，表現得入型入格。

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於《愛‧回家之開心速遞》飾演譚道德夫婦的陳榮峻及吳香倫，於《黑》劇裡繼續飾演夫婦。現實中二人亦是恩愛的夫妻，今次可繼續名正言順孖住做戲。

「譚校長」陳榮峻與太太Helen的戀愛來得不易。據知，他曾經歷喪妻之痛，幾經尋覓下終認定Helen，共譜出黃昏戀。峻哥更是對Helen不離不棄，Helen婚後先後患上肺炎及皮肌炎！