【擲磚謀殺】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　警長否認次被告錄影會面期間曾要求服藥

▲ 清潔工疑被磚頭擊斃案今於高等法院續審。資料圖片

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認謀殺等罪受審，案件今（23日）於高等法院續審。次被告代表律師指，警長到住所拘捕次被告時要求他認罪，否則「會迫你阿哥認」。兄長曾向警長透露次被告有焦慮症及情緒病，須要服藥。當次被告替警方進行錄影會面時表現緊張，並曾要求服藥，惟警長表示完成會面後便可以服藥，警長否認有關說法。



偵緝警長楊家強今續作供，楊負責替次被告陳彥廷進行錄影會面。代表律師指出，當警方首次到次被告住所作出拘捕時，楊對次被告說「你殺咗人」，曾對次被告稱「知道係你做，如果你唔認，會迫你阿哥認」，楊否認說法。



代表律師續指出，次被告當時表現緊張，楊則指向窗及稱「如果玩嘢，掟你出去」，之後向次被告展示照片，次被告當時要求服藥及到醫院，兄長於楊查問下透露次被告有焦慮症及情緒病，楊對次被告表示「乖仔合作，完成後可以食藥」，楊否認說法。



稍後次被告母親返回住所，楊同意曾要求其母陪同到警署進行錄影會面，但沒有禁止她於過程中說話。代表律師指，於首次會面錄影小休期間，母親曾問及次被告要否「飲水食藥」，次被告表示「未食藥，頭好痛」，楊供稱沒有留意，於庭上重看片段後，楊表示聽不到有關說話，並否認代表律師之說法。



代表律師問及楊有否提出由母親以「合適成人」身分陪同次被告協助調查，楊供稱，只會向16歲以下及精神無行為能力人士發出有關通知，認為對次被告並不適用，基於對其福祉，決定由其母以家長形式陪同，並已向其母解釋次被告可享之權利。



代表律師指楊不作出此安排，因根據警方程序列明「合適成人須告知警方該名人士藥物需要」，基於兄長已提及次被告的精神狀況須服藥，故此蓄意隱瞞次被告母親可享之權利及效用，楊否認說法。



偵緝警署警長陳永豪供稱，「合適成人」包括社工或協助聽障疑犯的手語專家等。陳指次被告當時剛滿16歲，基於青少年福祉下，他認為由家長陪同協助調查最適合，而最終則由負責拘捕的警長決定。



涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控謀殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪，事發於2019年11月13及14日。



聆訊下周一（27日）續。

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記者：林育慧