【升學出路】城大與法商學院合辦4年雙聯學位課程　繳本地學費赴法國留學2年

▲ ESSEC是法國及歐洲頂尖商學院之一。（校方提供相片）

在經濟全球化年代，學生要具備環球視野。香港城市大學（下稱「城大」）市場營銷學系與法國著名商學院ESSEC合辦環球商業雙聯學士學位課程，成功報讀的學生可於4年內分別獲得「巿場營銷學」和「全球工商管理學」的2個學位，更可以本地學費到法國留學兼具實習體驗。

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高等經濟商業學院（下稱「ESSEC」），是法國及歐洲頂尖商學院之一，與巴黎HEC商學院，ESCP歐洲高等商學院並稱為「巴黎三大高商」，是少數同時獲得商學院三重認證的學校。

根據QS世界大學排名數據顯示，ESSEC全球工商管理學（Global BBA）於2022年位列法國第一，學院一直提供嚴謹的學術課程及大量實習、交流和工作研究機會，幫助學生成為商界領袖，其影響力遍及全世界。

城大市場營銷學系與ESSEC舉辦的環球商業雙聯學士學位課程，當中的「市場營銷學和全球工商管理學」，更為全面培訓學生成為市場管理人才而設。

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香港城市大學市場營銷學系收生主任譚桂常介紹指，入讀的同學在首2年會先在城大修讀「市場營銷學」，在第3及第4學年再到法國商學院ESSEC就讀2年全球工商管理學，當中包括半年工作實習期。同學透過這4年學習，可在多元的商學範疇中探索自己的發展路向。譚桂常又稱，課程適合成績優良、喜愛挑戰並願意多元學習的學生，能在短時間內取得具認受性的國際雙學位。

DSE 28分或以上優先申請

海外升學的學費高昂，成功入讀城大市場營銷學系和法國ESSEC的「港法」雙學士學位課程，學生只需支付本地大學的基本學費（學費為每年42,100港元，分2期付費），便可得到本地大學及留學法國的讀書體驗。

▲ 課程可以擴闊學生視野。（校方提供相片）

課程設計以實戰為本，課題生動，強調學生、商界和導師三方交流。當中「Analytics & Design Thinking」 ：課程運用多種分析工具和軟件，強化學生掌握大數據的能力，準確尋找市場機會，提高策略的命中率；另一方面課程亦訓練學生以「設計思考」尋求創新營商方案，提高市場創造力。

若同學在DSE成績中達到28分或以上（包括4科主科＋2科選修科），可獲優先申請「港法」雙學位課程及更大機會獲獎學金資助。而2022年經JUPAS入讀城大Marketing的學生，可於首年的第二學期後申請該計劃，詳請【按此】。

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責任編輯︰林綺玲