【低卡餅乾】高纖維餅乾乾柴難入口　營養學家推薦3款低卡餅乾

▲ 高纖維餅乾乾柴難入口，營養學家推薦3款低卡餅乾。

餅乾鬆脆可口，是大人小朋友都喜歡吃的零食。不過，不少人在減肥期間解饞，都會選擇吃高纖維餅乾，但高纖維餅乾通常十分乾柴難入口。究竟有沒有適合減肥人士解饞的好味餅乾？營養學家王敏寧（Mandy Wong）在Facebook專頁發文，推薦3款低卡餅乾，減肥也可吃。

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日本牌子Bourbon百邦餅乾，共有四、五款口味，每款每包食用份量均為80kcal。其中3款為：

五穀餅

牛奶餅乾

豆乳威化餅

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選低卡路里

Mandy表示，餅乾不可作主食，但有時想吃少量墊胃，可選低卡路里餅乾。以上推薦餅乾，每小包食用份量維持100卡以内，少量進食無妨，可選一款喜歡的口味。

另外，Mandy提醒，雖然威化餅碳水化合物較低，但豆乳威化餅1小包有近1茶匙油，會比其他款式餅乾較高脂。

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內容獲「營養學家 Mandy Wong」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣