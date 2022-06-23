【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭

▲ 琳琳爸爸收到父親節咭後，嚎哭釋懷。

於母親節交出母親節咭後，到了六月父親節的前幾天，我拿著琳琳交託給我的父親節咭，以拜訪新家為藉口去到琳琳父母的家。與琳琳媽媽夾好時間，刻意的遇到琳琳爸爸。寒暄過後，我拿出收藏了七年的父親節咭。大家可以想像琳琳爸爸的反應嗎？

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當他接過咭，看見寫著「父親節」三個字的信封時已臉色一變，因為這七年，他大概已忘記自己曾是父親這身份了。我鼓勵他拆開信封，我看到他的手有點顫抖。看了咭上寫的內容後，他的眼淚即時像缺堤一樣湧出來。我們在旁靜靜地陪著他，看見一個大男人嚎哭，我也動容了，琳琳媽媽當然忍不住也陪著哭。爸爸哭了差不多十分鐘才能停下來，然後哽咽著說：「太驚喜了！琳琳真是乖女兒，我現在放心了！」琳琳媽媽其後告訴先生來龍去脈和我們的約定。我再看咭上寫的內容，與母親節咭上寫的是一樣的。離開琳琳父母的家，我感到心情輕鬆愉悅，因為我終於完成了七年前對琳琳的承諾，亦慶幸能不負所託。

那次見面後約一年，琳琳媽媽告訴我琳琳爸爸的轉變。她說琳琳爸爸當天是一下子把七年的眼淚都流出來，隨後他是真正的釋懷了。回想琳琳爸爸自女兒離世後，他一直以逃避的方式面對傷痛。他拒絕提起女兒，甚至要求太太不要在他面前講女兒的事。七年來，他一直沒有去墳場拜祭女兒，也不會告訴其他人琳琳的事。他每天只是寄情工作，表面上如常生活，彷佛琳琳的離世對他沒有絲毫影響。首兩年琳琳媽媽不明白，她怪責丈夫已把女兒忘記，並且不理解她的情緒，也沒給予她支持：「我們不是同路人，我們不能互相支持，我覺得很孤單。」後來跟她解釋後她才逐漸明白，慢慢調整了自己對丈夫的期望，才不至於破壞夫妻關係。

琳琳父母的哀傷歷程是很多喪親的人的寫照，因為大多數人都不明白何謂正常的哀傷情緒和反應，以致人們不知道可以如何應對和支持身邊的親友，結果就是刻意的壓抑哀傷或孤單地哀傷，這會導致長遠的創傷。就像琳琳爸爸怕自己承受不了錐心的傷痛，因此就不去觸碰它。壓抑哀傷尤其常見於男士，其實，男女應對哀傷的方法大大不同，如果不理解就會產生誤會，造成二次傷害。正如琳琳媽媽當初怪責丈夫就是一個例子。理解正常的哀傷反應，接受這些情緒，找到適合自己紓發和懷念逝者的方法，都能幫助喪親者在哀傷路上走過。至於作為支持者，明白和不批判的聆聽，包容和接納，耐心的陪伴就是對喪親者最好的支持了。

琳琳的故事，給我很多寶貴的體會。她對生死的豁達連成年人也未必做到，她亦教懂我做好死亡的預備可減少遺憾，更能安慰在生的親人。

死亡是每個人都必須經歷的，既然如此，何不像琳琳一樣的正面面對，可以的話，甚至還可以為摰愛的親人做好準備呢！

【紓緩童路】13歲獨生女肺癌離世 媽媽7年後收「母親節」咭淚崩釋懷

標題經TOPick編輯修改，原題為《七年後打開的遺咭 (下)》