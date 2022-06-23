【生育迷思】成功勃起未必等於有生育能力　婦產科醫生拆解生育5大迷思：有仔要趁嫩生

▲ 婦產科專科醫生拆解生育5大迷思

能夠成功懷孕，過程可謂要「過五關斬六將」。想成功，男性就要多吃生蠔？無線節目《健康100錯》請來婦產科專科醫生陳億仕拆解生育5大迷思，例如吃生蠔是否可以壯陽、勃起是否就代表有生育能力、用指定性交動作可提高懷孕機會等。

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陳醫生在節目中表示，若想成功生育，健康的精子要夠多、夠快，而且體態要正常。因為射精後，精子要游過子宮頸、子宮，再去輸卵管，距離頗遠。若精子形態不正常，例如有兩個頭、有兩個尾、無頭無尾，或是「攣尾」的也不行。此外，精子的DNA要健全，否則，即使成功受孕，也會增加小產的風險。

吃生蠔可以壯陽？

陳醫生表示，此說法並非完全正確。因為很多微量元素，例如鋅、維他命C、維他命E、維他命B12、維他命D、輔酶Q10、銅、鐵等，也有精子有益，有助提升精子質素。蠔的確含有豐富的鋅，但每天吃2至3隻就足夠。若吃多於6隻，就會超出每天所需的攝取量，亦有機會導致腹瀉。

成功勃起代表有生育能力？

不少男性以為，成功把精液射出來就可以了，但精液和精子是兩回事。另外，還要視乎女性生育年齡。他指出，「有仔趁嫩生」此說法是對的，不能等太久。因為女性35歲或之前，每顆卵子能夠孕育正常胚胎的成功率，大概為70%。到了44歲，成功率會低於10%，變成單位數。

食物酸鹼性會影響嬰兒性別？

網上流傳，食物的酸鹼性有機會影響嬰兒的性別。為何有人要選擇性別？陳醫生指出，從醫學角度，有些基因遺傳病傳男不傳女，若能選擇生女嬰，就可避開某些基因遺傳病。此外，很多人以為是由精子決定嬰兒的性別，但事實上是由卵子作主導，決定允許X精子抑或Y精子進入。

用指定性交動作可提高懷孕機會？



網上流傳，女性進行性行為時，若趴下，會更易受孕。陳醫生指出，目前沒有科學上的研究數據，亦難以請大批夫婦做實驗去證實。不過，人工授精方面，則有相關研究指出，把精子放進子宮裡後面，躺20、30分鐘再下床，受孕成功率有機會增加約5%至10%。

「儲精」一次過使用會更易受孕？

陳醫生表示，很多研究指出，精子儲存時間愈久，質素愈差，包括活動能力和形態，而DNA斷裂機率也會增加。他建議，想生育的夫婦，最好大概每3天就要射精一次。

行房時間也影響受孕成功率？陳醫生表示，有研究以早上和下午時間作對比，男性早上7時半之前射精情況較好，精子數量比下午多30%。

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責任編輯：羅嘉欣