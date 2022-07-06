【運動尖子】克服眼疾由「驚波」到享受揮棒擊球　棒球少年出戰國際賽不以成敗論英雄

▲ 兒時患有眼疾，無阻棒球少年進軍國際大賽。

如果有一顆勇於面對挑戰的心，身體上的疾病，亦無法阻礙一個人前進。今年18歲，在聖保羅男女中學即將升讀中六的余彥朗（Paco），自小跟隨家姐參加棒球興趣班。不過，他接受TOPick專訪時坦言，小學加入球隊後，他曾經因訓練艱苦而「好驚波」。同時，他又一度患有眼疾，後來在父母和教練鼓勵下，他才堅持練習，「踏出自己嘅comfort zone（舒適圈），仲慢慢愛上咗揮棒擊球」。

Paco更克服眼疾，獲選入香港U15（15歲以下）棒球代表隊，參加國際大賽。Paco直言，知道自己的水準與國際頂尖運動員有差距，但10多年來打的棒球的經歷，讓他學懂「有時唔一定要執著輸贏，最緊要係可以勇敢企上賽事嘅舞台，享受自己鍾意做嘅嘢」；「領先、落後都好，最緊要係做到最好，對得住自己」。

余彥朗Paco正就讀聖保羅男女中學的IB課程，雖然只有18歲，但他已有10多年打棒球的經驗。在球場上，Paco在防守時，是出色的游擊手，同時也擅長揮棒擊球幫助球隊得分。然而幼年時的Paco，並未想過自己會成為一名棒球運動員，「家姐報咗個棒球班，我嗰陣4歲，就跟埋去一齊學。」

他坦言，棒球並非特別熱門的運動，而興趣班也並非正規訓練，只是教授一些基礎的棒球知識和動作，他形容當時對棒球的感覺是「都ok」，但主要是「陪家姐」。倒是父母希望兒子能參與一項團體運動，於是在他小學時，讓他加入球會繼續學習棒球。

訓練艱辛曾恐懼棒球

「其實我有一段時間好驚波」，Paco回憶當時練習十分艱苦，「練一個鐘，休息一個鐘」，還經常要在戶外日曬雨淋，對於當時還是小學生的他來說，並未立刻感受到棒球的樂趣。

不過，在父母和教練的鼓勵下，Paco還是堅持下來，「總算開始踏出自己嘅comfort zone（舒適圈），曾經有一兩次打到個波出去，好興奮，於是唔再係逼自己練波，而係搵到滿足嘅感覺。」

棒球考驗臨場應對 魅力無窮

他直言，雖然當時代表球會對壘訓練有素的勁旅時，表現會有所遜色，但自己都是抱著享受比賽，享受棒球樂趣的態度打棒球，「輸贏都好，我好少計較，純粹享受打波嘅過程。」

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他又指，小時候自己也有接觸其他運動，有空閒時也會和同學一同打籃球、踢足球，但始終覺得棒球最吸引，「棒球好多變化，要進攻，更加要防守，每一次打個波出去，情況都唔同。壘上面有冇人，對於你嘅決策，係會有完全唔同嘅思考，要因應場上嘅情況唸到相應嘅應對策略，但有時揮棒你想打去右邊，個波又會去咗左邊，要盡量令隊友唔好被『殺』出局，但有時又要取捨，先救邊個隊友，棒球場上一瞬間可以發生好多事。」Paco講起棒球的時候滔滔不絕。

樂觀面對眼疾 躋身港隊

Paco的棒球之旅，並非一帆風順，小學時，他便患上嚴重眼疾，有很深的近視、散光，並且有斜視問題。眼疾令小Paco的判斷力較一般小球員差，「有時睇唔準個波，對眼都會容易覺得疲倦。」所幸他並未輕易放棄棒球，10歲時，他接受了矯視手術，根治了斜視，散光和近視雖然仍然算深，但已有改善。「我可以戴隱形眼鏡打波，就算有近視，都唔太影響我嘅實力」，Paco對抱著樂觀豁達的態度面對眼疾，繼續打棒球，其後更獲選入U15香港棒球代表隊。

Paco說，參加港隊後，訓練的密度和強度都增加了很多，星期六朝9晚6訓練，星期日則打球會比賽，熱身加上賽事，也要花上5至6小時。港隊的訓練則在平日夜晚6點至9點，「有時因為太多功課，夜晚先會請假。」他承認，到中學時，學業上也開始有壓力，「唔係100%時間、精力放係打波上」，但他仍然享受棒球，並且一直抱著不計較輸贏，但求做到最好的態度。

不計較勝負 永不放棄

他在球會時，印象最深的一場賽事，並非「贏波」，反而是在領先情況下，因為隊友失誤，最後「反勝為敗」，「印象好深，一次失誤，士氣就完全被扭轉」。此外，他在2019年，到深圳參加U15亞洲杯（亞洲青少棒錦標賽）的經歷，也讓他眼界大開，「有幸對陣日本隊，而且係一個好靚嘅棒球館入面比賽，當時我先真正切身體會到，香港同其他地區球隊嘅實力差距。」

雖然那場比賽，港隊以0比16不敵日本隊，但Paco還是很享受那次賽事，「終於可以係一個國際賽舞台上做自己鍾意嘅事，完成咗自己12年青少年棒球生涯入面最重要嘅一場比賽，咁多年嘅操練，終於可以發揮出嚟，無論輸幾多，贏幾多，都係好難得嘅經歷。目標就只係發揮到自己最好嘅一面，享受嗰一刻。」

Paco形容，自己現在已從青少年棒球領域「畢業」，未想過將來要成為職業運動員，但棒球無疑讓他獲益良多，「練就咗我比較堅毅、堅持、刻苦嘅性格，溝通同團隊合作能力，最重要嘅，係嗰仲永不放棄嘅精神。」

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Paco日後希望成為醫生，「我好多謝當初幫我做矯視手術嗰位眼科，我自己受惠於醫療技術，我都希望加入呢個領域，回饋社會。」至於棒球，他希望空餘時間，能回到做義務助教，幫助培訓新一代小球員，「始終係我鍾意做嘅事」，他也希望入讀大學後，在校園辦棒球社，推廣棒球運動，「始終係香港仲係小眾運動，好缺乏資源，缺乏配套，全香港只得藍田一個公共棒球場。

獅子山配水庫有一個少棒聯盟管理嘅球場，入面好多設施，都係咁多年，好多仔女打棒球嘅家長自己一手以腳砌出嚟。」他表示，希望趁著近年社會對體育運動的觀念有所變化，為香港棒球爭取多一點關注和支援。

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記者：莊恭南