【行會成員】葉劉淑儀：毋須糾纏行會有責無權　行會再增權力是架床疊屋

▲ 新民黨主席葉劉淑儀擔任下屆行會召集人。（資料圖片）

候任特首李家超昨日公布新一屆行政會議名單，9人獲過渡，其中新民黨主席葉劉淑儀任召集人，為回歸以來首次有政黨背景人士成為召集人。她認為，行會召集人及立法會議員的角色身份不會有所衝突，反而可加強行政立法溝通。

葉劉淑儀今日接受電台訪問被問及行會在集體負責制之下，會否出現有責無權的情況。葉劉淑儀表示，行會是諮詢機構，素來都沒有實權，基本上是提供意見，但行政長官會同行政會議在很多法例上有法定權力。她認為，毋須糾纏於行會有責無權，特首及其司局長班子才是真正的實權執行者，行政會議再增權力，變相是架床疊屋。

她又指，行政會議召集人應比其他成員參與更多，政府制定行會議程之前，會先與召集人商量，自言自己擔任召集人之後，其立法會議員的角色會有所調整。她說，正常立法會議員工作，會就政府申請撥款過多或政策漏洞發聲。但若行會已討論及通過的政策，她則一定不會在立法會公開批評或反對。擔任召集人後，亦會被外界覺得是代表政府發聲，所以自己需要更加謹慎。

被問及會否削弱她作為立法會議員的民意代表性？葉劉淑儀則稱絕對不會，並指民選議員在行會更能夠將市民的看法帶入政府，雖然不能公開批評政府施政，但她會不斷聆聽市民的意見，或協助他們找相關官員解釋。

下屆行政會議組成全面，立法會議員佔一半，葉劉淑儀認為，可加強行政機關與立法會的合作，政府要求撥款或進行立法工作，及早與立法會議員溝通為好事。

另外，新一屆行政會議16名非官守成員平均年齡為65.68歲，對於有指缺少年輕人的聲音，葉劉淑儀表示，從政而言，經驗十分重要，並指大家均了解年輕人的想法，亦可為年輕人發聲，又提及美國政界的參議員年紀亦十分大，「根本是沒有人退休」，包括美國總統拜登。她又說，年輕成員加入行會有困難，因為需要掌握複雜的政策條例，亦要保密，並不是找到年輕人加入，則能代表年輕人。

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記者：陳葆琳