【童樂居案】童樂居虐兒案再有7名職員被控　共24人將轉介區域法院處理

▲ 童樂居虐兒案，再有7名職員今被控提堂。資料圖片

童樂居虐兒案繼27名職員被控後，再多7名女職員被控，7人被控共14項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，涉及共10名兒童，連同將轉介至區域法院審理的17人，案件今（23日）於九龍城裁判法院提堂。各被告暫毋須答辯，3人將於7月12日轉介區域法院，其餘21人則押後至9月16日再訊，以待控方準備轉介文件，全部被告准保釋候訊。

7名首次提堂被告依次是鄧月媛（50歲）、李慧心（50歲）、鄭淑貞（59歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲）。其中鄧月媛、梁曉彤及梁善儀報稱幼兒工作員，李則報稱家庭主婦，其餘3人報稱前幼兒工作員。

鄧被控4項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，控罪指，鄧在2021年12月8日，在旺角香港保護兒童會，故意襲擊3歲男童F、3歲女童I及AC，以及於12月15日襲擊1歲男童R。

鄭、陳則分別被控3項相同控罪，控罪鄭於同年12月9日，故意襲擊3歲男童D，及於11月26日，兩度襲擊2歲女童X。陳則於於同年11月28日，故意襲擊、虐待或忽略3歲男童AG，另2次涉及3歲男童F。

其餘4名被告則分別被控1項相同控罪，控罪指，李於同年11月21日襲擊2歲女童W，梁曉彤則於12月6日襲擊2歲男童E，梁善儀於12月19日襲擊2歲男童E，以及關於11月9日襲擊1歲男童T。

其餘案件共17名被告中，馮鳳豪（63歲）、陳麗娟（54歲）及陳玉玲（49歲）均有新增控罪。令馮現被控共15項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指馮於2021年11月18日至12月13日，襲擊9名1至3歲兒童，另有6罪的被襲兒童身分不詳。陳麗娟及陳玉玲則被控共17項相同控罪，即於2021年11月20日至12月18日，襲擊8名1至3歲兒童，另有8罪的受虐兒童身分不詳。

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記者：梁錦麟