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【就業出路】調查指6成受訪大學生願到內地就業　首選於深圳創業

社會 18:27 2022/06/23

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大灣區教育資源中心調查顯示，逾6成受訪者願意前往內地城市就業。（中心提供）

踏入大學畢業生的求職旺季，大灣區教育資源中心今（23日）公布的一項調查顯示，逾6成受訪者願意前往內地城市就業，逾半有意創業，首選的創業城市為深圳。

大灣區教育資源中心及SW Institute of Knowledge Enhancement Limited、香港傑出專上學生服務協會及香港新興科技教育協會，於今年5月8日至6月8日進行網上問卷調查，了解香港大學生對就業、創業及實習的看法，收到552人回應。受訪大學生來自全港11間大學及至少23間大專院校。調查發現，超過6成的受訪者願意往内地城市就業，當中71%認為內地機會較多；不願意往内地城市就業的受訪者就表示希望留在香港就業、需留港照顧家人、不適應內地工作及生活環境是主要考量因素，而民主自由問題排第4位。

結果亦顯示，超過一半受訪者會選擇畢業後創業，22%人會選擇於深圳創業、20%選擇於北京或上海，香港則排第三，最重要的考慮因素為創業機會較多。而受訪者最希望選擇創業的3個行業，依次為「高科技/資訊科技/軟件/通訊技術業」、「房地產/建築/物業發展及管理業 及「醫護衛生/製藥/社會護理服務業」。

香港大學3年級學生、香港傑出專上學生服務協會外務副會長盧羨恩認為，港府在支援青年創業方面的資源不足，而大學生亦缺乏有效渠道去全面了解青年創業政策。她建議政府可以加強與學生團體的溝通，了解青年真正的想法，制定適切的措施協助青年創業。盧羨恩又說，身邊有很多同學都計劃到大灣區創業或就業，希望政府提供更多補貼及稅務優惠等支援服務， 協助他們適應内地的工作和生活環境。

大灣區教育資源中心認為，新一屆特區政府應加強與青年人的全面溝通，促進青年向上流動的機會，並增撥資源發展大灣區實習計劃，讓本港大專學生認識內地就業及生活環境，更好地融入國家發展。中心副主席黎子傑認為，港府對大學生往大灣區創業、就業及實習的支援不足，亦未能有效將支援政策推廣至大學生群體中，期望當局及大學可以正視與大學生的溝通不足問題，與學生會重建互信關係，為香港未來的棟樑提供更適切的幫助。

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責任編輯：黃悅晴

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