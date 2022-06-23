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【飄流教室】古巨基直播大爆情史　Edan曾暗戀女同學不敢表白

娛樂 18:27 2022/06/23

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古巨基讚Edan演技好。

古巨基推出其音樂企劃《I Really Love To Sing》，頭炮跟呂爵安（Edan）合唱《飄流教室》。歌曲一推出即登上YouTube trending及音樂發燒影片的第一位，並掃本地數碼音樂榜，昨晚基仔與Edan進行IG直播，最高峰時吸引了一萬七千多人觀看。

直播期間，基仔跟Edan的對話笑料百出。甫開始，基仔便問Edan的下半身有沒有穿褲子或只穿睡褲，因為他覺得很多人做直播時只會拍到上身，所以下身比較隨意，Edan直言為了尊重這次跟基仔的直播，原本穿着睡褲的他在直播前特意換上「出街褲」。

二人開live。

他反問基仔下身穿了甚麼，基仔立即站起來並說：「我有着褲㗎。」不過無意間露了內褲邊，Edan立即拍手大笑，基仔便立即坐下來說：「哎吔，唔小心添。」

之後二人分享錄音及拍攝MV的情況，基仔除了大讚Edan除了唱假音超厲害，演技亦同樣出色，大讚做戲上有料到！原本Edan在MV角色只是陪同女學去基仔的簽名會，但Edan再加上一些心理變化，令整個角色更加立體。

大爆情史。

提到歌曲方面，基仔自言《飄流教室》當中有部份是自己的親身經歷，不過MV最後Edan跟女主角沒有吻下去，基仔表示現實生活中，他當年有吻自己喜歡的女生。

Edan表示自己也有類似經驗，中學時代曾暗戀一位好朋友，但沒有表白，而那個女生最後跟自己的好朋友一起，二人傾得興起，基仔再自爆唱片《告別我的戀人們》當中的歌全部是自己的戀愛故事，更謂感解良多，Edan笑說：「你唔會要跪玻璃㗎嘛？」基仔淡定地說：「唔會，個仔都咁大啦，哈哈。」

直播尾聲，二人透露稍後還會有幕後花絮釋出，又拍攝了一集的綜藝節目《膠流教室》，令網民大呼期待，最後二人合唱了《飄流教室》的副歌部份後便結束直播。

最新影片：趙希洛專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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