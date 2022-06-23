【醫護流失】公院醫生流失率高達7.9%　醫管局今年內推低息置業貸款等挽留措施

▲ 醫管局主席范鴻齡（左）、行政總裁 高拔陞（右）。（梁偉榮攝）

醫管局醫護流失急增，醫管局截至今年4月的過去1年，全職醫生流失率高達7.9%，全職護士流失率亦逾9%。為挽留人手，醫管局推出一系列措施，吸引醫護留任。

醫管局主席范鴻齡指，醫管局早前宣布延長退休年齡至65歲，目前措施已初見成效。截至4月底，已有960多人留任，包括200多名醫生、600多名護士在屆退休年齡後在其他崗位留任。而在2023至2024年的退休人士，經人事部接觸，已有59名醫生，佔總數78%、207名護士，佔總數51%留任。

醫管局今日亦正式通過低息置業貸款計劃，員工只要於醫院管理局工作滿3年，便可申請有關計劃，貸款額暫定是4年薪酬，上限為600萬元，貸款年期不超過20年。而在申請後5年，員工即便離任，醫管局亦不會有額外收費，但如員工在申請後5年內離任，則要額外繳費，款項會貼近市價。范鴻齡指，計劃在今年第3季前便能完成招標，料第4季可開放申請。

▲ 醫管局主席范鴻齡。（梁偉榮攝）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津