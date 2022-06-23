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【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑

育兒經 18:44 2022/06/23

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每人育兒方式都不一樣。

圈中模範夫婦張繼聰與謝安琪(Kay)育有一對子女，正所謂「孻女拉五臟」，張靖（Kakaball）一向深得爸爸阿聰歡心，阿聰不時為女兒拍下成長照及片段，以及上載到網上分享女兒日常。昨日(22日)阿聰上載女兒穿上可愛米奇睡衣，食住奶嘴在家裏不同角落舉手同大家說「Hey」的片段，獲網民大讚可愛，笑言要重複看，找到不結尾。

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不過就有網民留言指「咁大個都用奶嘴」？阿聰即回：「有咩問題？」，有人留言聲稱憂食奶嘴會影響孩子的嘴形和牙齒留言，不過就有同為家長的留言:「小朋友食奶嘴啫！又唔係食煙！做咩啫，犯法咩」，亦有人留言指「仔仔5歲都未戒奶嘴，都唔影響人，未由得佢囉！」

張靖可愛地say hi。

一招令仔仔戒奶嘴

阿聰見到多位家長在討論，再度霸氣留言說：

依個世界真係好多人關注人哋嘅小朋友點解食奶嘴，我做老竇都未慌，你哋定啲嚟啦！

其實阿聰大仔張瞻長大後都有啜奶嘴習慣，阿聰當時就用一招令仔仔戒奶嘴，他當時跟兒子說︰

你放心食，食到幾多歲都得，不過將來有女朋友，你諗吓會唔會影響大家嘅感情。

不久後張瞻就真的戒掉奶嘴。對於孩子食奶嘴可能惹來別人嘲笑，張繼聰表示會引導自己的小朋友，擁有一顆強大的心，可以專心做好自己之餘，亦能包容及尊重別人。

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責任編輯︰王明芳

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