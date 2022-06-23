【秘境探險】湯賀蘭接受特訓練身手　挑戰體能極限將電子遊戲經典場面神還原

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）因曾練體操，所以身手不俗，在PlayStation知名電子遊戲系列改編的電影《秘境探險》（Uncharted）以動作奪寶為題材，讓他可以大展身手。



《秘境探險》講述由「蜘蛛俠」湯賀蘭飾演的彌特德里克和《變形金剛》系列麥克華堡（Mark Wahlberg）飾演的維特薩利的驚險奪寶大歷險。

德里克遇上轉數快又機智的薩利，不單止由競爭對手變拍檔，更一同走遍全球，掲開史上最神秘的謎團和遺失的寶藏，踏上寶藏獵人之路！

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其實湯賀蘭參演幾部《蜘蛛俠》電影後，對拍動作戲已很熟悉。但從一開始，便知《秘境探險》與以往所演不同：「拍《蜘蛛俠》時，基本上是無限制，因蜘蛛俠任何動作也能做到。但在這電影，彌特維里克只是正常人，很高興能夠演活這角色，去發掘他的能與不能，將他帶到觀眾眼前。」

此片導演魯賓費利沙（Ruben Fleischer）指出：「遊戲玩家非常熟知入面的動作場面，所以我們不能掉以輕心，必須呈現同樣的規模。」因此他盡用湯賀蘭本身的運動能力及敏捷身手，讓他親身上陣演出動作場面。

導演續稱：「我偏愛讓演員的面孔出現在動作場面中，這讓觀眾看到這真的是演員的演出，而不是替身。湯賀蘭也完全沒有令人失望，我們做到了。」更表示，連場動作加冒險，間中加插一些攪笑幽默，透過這些同時也令角色變得更立體。

其中一場為人津津樂道的是彌特跌出飛機、嘗試在貨箱間跳躍重回機上的一幕，也是PlayStation 2011年推出的《秘境探險3：德里克的騙局》（Uncharted 3: Drake’s Deception）的名場面，電影中神還原了這一幕。

導演稱讚湯賀蘭指：「我們沒有真的把湯吊在飛機外拍攝，但他的確親身上陣演出了這一連串的動作場面 — 摔倒、翻滾、撞擊、墜落、打鬥，死命抓著一條機械臂，儘所能爬回機上才能保命。這全靠湯驚人的身手，他也付出了150%的努力和用心，完成這些高難度動作。」

至於湯賀蘭稱：「我記得拍攝持續了4、5個星期，幾乎每日都拍。有時，我吊掛在100呎的高空，懸附在貨箱上旋轉，直至我撐不住被拋出。雖然有吊著威也，但難免亦感到驚怕。」

敬業的他沒抱怨反慶幸效果很好：「這種恐佈感令這一幕很逼真，是拍過最困難的動作場面。我們突破了以往電影中的界限，同時向遊戲中那些精彩的動作場面致敬。」

積極操肌練大隻

湯賀蘭表示，為駕馭這些動作場面，為拍攝《秘境探險》而進行的訓練和為演出《蜘蛛俠》時的訓練一樣刻苦，甚至有過之而無不及：「一開始我專注於訓練敏捷度，但當我站在麥克身旁，才發現他真的很大隻，心想，一定要強化我的體格，否則只會像他的姪子。」

所以他超努力健身，並儘可能多吃增重：「後來麥克再見到我時驚嘆道：『你真的增磅了，做得很好』，我受寵若驚。」

連導演魯賓費利沙讚賞說：「湯完全由彼得柏加變成彌特德里克，大隻了不少，他真的每一刻都全力以赴。」