【澳門疫情】為與內地通關不躺平　賀一誠︰有鄰埠樣版喺度

▲ 澳門特首賀一誠。

澳門爆疫，今波疫情確診已破百宗，澳門政府抗疫「落重藥」，今展開第二輪全民檢測，傍晚起更禁堂食及關閉多類處所。特首賀一誠今見記者時明言實行「動態清零」政策，爭取盡快與內地通關，期間一度不點名香港於防疫問題「躺平」，以致未能與內地通關。

賀一誠說︰「唔使理佢，由得大家共同感染，大家躺平就算數了，如果我們不想與內地通關，你可以這樣想，有隔離埠的樣版喺度，對嗎？（內地）已經由2020年的9月份開放給我們。」

澳門今日啟動第二輪全民檢測，並關閉特定場所設施，包括戲院、酒吧、按摩院、理髮店，停止餐飲場所堂食。賀一誠形容，形勢比以往任何時候更複雜、嚴峻，但強調目前仍可控。

澳門本月19日發現社區有核酸檢測初步呈陽性，當局隨即採取各項管控措施，當日政府已公布，從澳門各口岸離境人員須持24小時有效核酸檢測陰性結果證明。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君