【英國研究】毛囊蠕形蟎寄生面部不停繁殖　科學家公開顯微鏡下毛孔中蟎蟲

▲ 毛囊蠕形蟎寄生面部不停繁殖，科學家公開顯微鏡下毛孔中蟎蟲。

不少有皮膚問題人士，均有聽聞過「毛囊蠕形蟎」（Demodex folliculorum）。英國研究人員近日發表報告，指人類睡覺時，蠕形蟎蟲會在人臉上毛孔中不斷繁殖。此蟎蟲長期寄居人類皮膚，甚至勤洗臉也無法徹底杜絕。

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據外媒報導， 英國雷丁大學研究人員對毛囊蠕形蟎生長活動進行研究，指出人類自幼就會染上「毛囊蠕形蟎」，全球多達90%的人，毛孔中都存在蠕形蟎蟲。而且，科學家表示，即使不斷洗臉、深層清潔，也無法徹底將蟲去除。但亦強調，「毛囊蠕形蟎」對人體無害，反而有助於清潔毛孔，讓皮膚保持光滑。

於夜間活動

研究人員佩洛提（Alejandra Perotti）表示，毛囊蠕形蟎長期寄生於人類毛孔中，因此抗紫外線能力衰退，令其活動時間都在晚上。當人類熟睡時，會分泌微量荷爾蒙，此時蠕形蟎蟲會被喚醒，並進行繁殖活動。

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非正常數量時可致皮膚炎

由於毛囊蠕形蟎還會靠皮脂腺分泌的油脂，並進食毛囊的表皮細胞生存。當其繁殖數量過多時，會令人類皮膚保護層受損、毛孔變粗大且敏感、脆弱。曾有1名31歲台灣女子深受皮膚問題困擾，經醫院檢查後發現其臉上佈滿蠕形蟎蟲：右面頰每1cm²有528隻；左眼4條眼睫毛內有13隻蠕形蟎蟲。

同時，不少酒糟肌患者案例顯示，每10名患者就有9人臉上有過量的蠕形蟎蟲，發病的多是30至60歲的女性。患者臉部的微絲血管會擴張，臉部泛紅，或長滿有如暗瘡的丘疹、膿疱，病情反覆。不少患者會誤以為生暗瘡，或是皮膚過敏，而沒有盡早求醫。

無有效預防方法

TOPick曾就此訪問台灣皮膚科醫生黃輝鵬，他指出，20至60歲先天免疫力正常人士，單次用大拇指指甲擠壓臉頰，有69%機會找到蠕形蟎蟲，平均每1cm²有7.8隻蟲。然而目前對蠕形蟎蟲並無預防方法，只能勤洗臉。

另外，一些先天免疫異常或常用類固醇的人，蟎蟲或會異常增加。而且經治療後，也必須用溫和產品清潔及護理皮膚，否則蠕形蟎蟲死後，蟲屍含有的基丁質、細菌和排泄廢物，同樣容易令皮膚發炎、發紅。

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責任編輯：羅嘉欣