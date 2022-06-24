  • 33°C
香港時間 : 2022624日 (週五) 15:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】新手必學零失敗氣炸蜜汁叉燒　美食Blogger公開香脆惹味口感秘訣

休閒消費 14:32 2022/06/24

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

在家自製氣炸蜜汁叉燒無難度。

氣炸鍋近年成為下廚人士的新寵，除操作簡單方便外，亦主打少油健康，可以說是廚房必備廚具之一。美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享氣炸蜜汁叉燒食譜，安在家中都可以輕鬆自製作惹味燶邊蜜汁叉燒。

最新影片推介

氣炸蜜汁叉燒

氣炸蜜汁叉燒。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

材料

1吋厚梅頭豬扒 2-3塊 約600克

醃料 

南乳連汁 40克
叉燒醬 30克
海鹽 6克
黃糖 40克
老抽 4克
玫瑰露酒 15克

蜜汁

糖漿 30克
熱水 15克

做法

點擊了解更多

    點擊圖片放大
    +10
    +9

1) 沖洗乾淨梅頭豬扒後，先用廚房紙抹乾，備用。

2) 把所有醃料拌勻成醃汁，搽勻豬扒並按摩5分鐘，放雪櫃醃4-6小時。

3) 糖漿和熱水拌勻，待用。

4) 將已醃的梅頭豬扒放入氣炸鍋，以200度焗10分鐘（5分鐘反轉一次）。

5) 打開蓋，塗上醃汁，轉160度焗20分鐘，（10分鐘反轉一次並塗上醃汁）。

6) 打開蓋塗上步驟（3）糖漿水，轉200度焗2分鐘。反轉再塗上糖漿水後，焗多2-3分鐘即可取出，待涼切件便可享用。

下廚小貼士

購買梅頭豬扒後，切成約1.5吋的厚度會較好，而肥瘦分佈比例介乎於4:6至3:7，口感就會更好。

以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。

了解更多J.miAka 寵愛宅:YouTube/Instagram/Facebook/寵愛宅Blog

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【靚太廚房】天氣濕熱OL教煮簡易開胃上海菜　4步神還原鎮江排骨配飯一流
13:51 2022/06/20
【靚太廚房】天氣濕熱OL教煮簡易開胃上海菜　4步神還原鎮江排骨配飯一流
【靚太廚房】OL教煮蒜香檸檬大蝦忌廉意粉　一鍋到底30分鐘完成懶人菜式
13:47 2022/06/21
【靚太廚房】OL教煮蒜香檸檬大蝦忌廉意粉　一鍋到底30分鐘完成懶人菜式

你可能感興趣

【靚太廚房】天氣濕熱OL教煮簡易開胃上海菜　4步神還原鎮江排骨配飯一流
13:51 2022/06/20
【靚太廚房】天氣濕熱OL教煮簡易開胃上海菜　4步神還原鎮江排骨配飯一流
【靚太廚房】OL教煮蒜香檸檬大蝦忌廉意粉　一鍋到底30分鐘完成懶人菜式
13:47 2022/06/21
【靚太廚房】OL教煮蒜香檸檬大蝦忌廉意粉　一鍋到底30分鐘完成懶人菜式
食譜 入廚常識 家具 家品 家電 食用安全 美食 Blogger 廚具

最高瀏覽

【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
13:40 2022/06/23
【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
18:44 2022/06/23
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
12:16 2022/06/23
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優