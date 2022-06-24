【靚太廚房】新手必學零失敗氣炸蜜汁叉燒　美食Blogger公開香脆惹味口感秘訣

▲ 在家自製氣炸蜜汁叉燒無難度。

氣炸鍋近年成為下廚人士的新寵，除操作簡單方便外，亦主打少油健康，可以說是廚房必備廚具之一。美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享氣炸蜜汁叉燒食譜，安在家中都可以輕鬆自製作惹味燶邊蜜汁叉燒。

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氣炸蜜汁叉燒

▲ 氣炸蜜汁叉燒。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

材料

1吋厚梅頭豬扒 2-3塊 約600克

醃料

南乳連汁 40克 叉燒醬 30克 海鹽 6克 黃糖 40克 老抽 4克 玫瑰露酒 15克

蜜汁

糖漿 30克 熱水 15克

做法

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1) 沖洗乾淨梅頭豬扒後，先用廚房紙抹乾，備用。

2) 把所有醃料拌勻成醃汁，搽勻豬扒並按摩5分鐘，放雪櫃醃4-6小時。

3) 糖漿和熱水拌勻，待用。

4) 將已醃的梅頭豬扒放入氣炸鍋，以200度焗10分鐘（5分鐘反轉一次）。

5) 打開蓋，塗上醃汁，轉160度焗20分鐘，（10分鐘反轉一次並塗上醃汁）。

6) 打開蓋塗上步驟（3）糖漿水，轉200度焗2分鐘。反轉再塗上糖漿水後，焗多2-3分鐘即可取出，待涼切件便可享用。

下廚小貼士

購買梅頭豬扒後，切成約1.5吋的厚度會較好，而肥瘦分佈比例介乎於4:6至3:7，口感就會更好。

以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。

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責任編緝：張懿慧