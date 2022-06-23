【文化遺產】樹仁虛擬博物館8K全景展示盂蘭勝會　結合歷史及創科冀助文化傳承

▲ 樹仁大學設置香港首個國家非物質文化遺產虛擬博物館。（陳國峰攝）

香港樹仁大學當代中國研究中心設立本港首個涉國家級非物質文化遺產的虛擬博物館，以超高清8K解像度360全景展示潮人盂蘭勝會場景，將傳統文化以元宇宙形式呈現，觀眾可通過電腦或VR頭盔免費參觀，旨在推廣公眾教育及傳承非物質文化遺產。

在港的潮州人在每年農曆7月於各區公共空間如球場，舉辦盂蘭勝會紀念祖先，超度過世的人，並派米扶貧濟困，期間會搭建起臨時棚架供奉神明，佈置大型花牌，亦有各色祭品和紙扎展現民間傳統風俗。

樹仁大學學術副校長、社會學教授陳蒨受非物質文化辦事處資助，於2020年開始收集歷史資料及舊報紙，針對佛教三角碼頭，尖沙咀官涌，潮州公和堂3個社區深入訪問，先後製作漫畫、動畫、短片及紀錄片。2021年，陳蒨在質素提升支援計劃支持下，與兩名多媒體程式設計師郭昕洛、傅昭融一起製作虛擬博物館。

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該虛擬博物館中的長廊與展板皆由電腦技術搭建，觀眾可在館內流覽展版，觀看盂蘭勝會的歷史圖片、舊報章、漫畫以及動畫，亦可以體驗2021年佛教三角碼頭盂蘭勝會場景中真實的聲、色、藝和人。陳蒨提到，館中勝會的聲音全部為實錄，但遺憾未能記錄現場上香的氣味。

展覽館以元宇宙的形式呈現，全球的觀眾都可通過Meta的VR裝置（oculus）、VR Cave或電腦免費程式AltspaceVR參觀。參觀者亦可選擇代表自己的虛擬形象，在館內自由行走，與其他虛擬觀眾互動、討論，甚至拍照留念。

陳蒨表示，會在社會學系和歷史系一些有關文化遺產的課程中，加入虛擬博物館的内容，將教育與娛樂相結合；亦會推廣至中小學，讓學生不受地區限制，以最新科技來了解文化遺產。她又指，將會繼續更新展覽內容，加入尖沙咀、銅鑼灣等其他社區盂蘭勝會的360全景影片。

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實習記者：王小小