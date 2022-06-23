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【十八年後的終極告白2.0劇透】第20集大結局劇情預告　沈越將心底秘密告知尚謙

娛樂 22:31 2022/06/23

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《十八年後的終極告白2.0》

由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演的《十八年後的終極告白2.0》，第19集劇情講到尚謙籌備多時的畫展正式開幕，此時定彪帶領手下到來……

第20集（24/6）

尚謙獲得著名藝評家邀請前赴海外發展，但尚謙需要得到沈越的幫助才可完成目標。

志浩因事急着籌錢離開，只得求助尚謙，但志浩獅子開大口。

兄弟最終利字當頭，反目成仇，沈越於危急關頭將隱藏心底的秘密告訴尚謙。

尚謙聽後錯愕不已，惟事情卻可能已發展至無法挽回的局面……

最新影片推介：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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