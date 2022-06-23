【十八年後的終極告白2.0劇透】第20集大結局劇情預告 沈越將心底秘密告知尚謙 娛樂 22:31 2022/06/23 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ 《十八年後的終極告白2.0》 由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演的《十八年後的終極告白2.0》，第19集劇情講到尚謙籌備多時的畫展正式開幕，此時定彪帶領手下到來…… 第20集（24/6） 尚謙獲得著名藝評家邀請前赴海外發展，但尚謙需要得到沈越的幫助才可完成目標。 志浩因事急着籌錢離開，只得求助尚謙，但志浩獅子開大口。 兄弟最終利字當頭，反目成仇，沈越於危急關頭將隱藏心底的秘密告訴尚謙。 尚謙聽後錯愕不已，惟事情卻可能已發展至無法挽回的局面…… 最新影片推介： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 18:38 2022/06/19 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女 Zoie：媽媽也要有Me Time 18:21 2022/06/22 【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女 Zoie：媽媽也要有Me Time 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 19:29 2022/06/15 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就 個性被動不好爭取樂做「奸人王」 12:03 2022/06/22 【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就 個性被動不好爭取樂做「奸人王」 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛透露臨終戲三大難度 Candice投入演出落力赤腳跑山 今日 13:50 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛透露臨終戲三大難度 Candice投入演出落力赤腳跑山 你可能感興趣 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 18:38 2022/06/19 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女 Zoie：媽媽也要有Me Time 18:21 2022/06/22 【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女 Zoie：媽媽也要有Me Time 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 19:29 2022/06/15 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 十八年後的終極告白 電視劇 TVB