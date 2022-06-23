【中秋節2022】古天樂擔任皇玥月餅代言人　即日起訂購享早鳥優惠買四送一

▲ 皇玥月餅系列。(圖片由品牌提供)

皇玥集團今年邀請到巨星古天樂先生擔任代言人，誠意推介皇玥多款月餅—至尊系列、經典系列、時尚系列、低糖系列及傳承系列。由即日起於全線門店及網上訂購，可享早鳥優惠及買四送一，並可於7月18日至9月4日起於28間門店換領月餅。

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古天樂為代言人

▲ 皇玥今年邀請古天樂為代言人。(圖片由品牌提供)

皇玥集團認為，古天樂先生孝順、樂於慈善、努力上進、積極正面和別具品味的形象，與皇玥的品牌形象及理念不謀而合。

至尊系列

全新推出的花膠奶黃月餅，採用全手工製作並限量發售，挑選極品花膠，浸發烹調後切粒，融入香滑奶黃餡中。月餅襯以琥珀橙色禮盒，配以皇冠設計，展現出高貴優雅的品味。

產品 原價 門店優惠價 (1/6 - 30/6) 至尊 系列 — 皇至尊月餅禮盒 (11件裝 ) (至尊月餅 : 花膠奶黃月餅

流心月餅 : 流心奶黃、流心芝麻、流心榴槤、

流心薑汁、流心綠茶月餅

傳承月餅 : 雙黃白蓮蓉月餅 ) $1,388 $1,098 至尊 系列 — 玥至尊月餅禮盒 (9件裝 ) (花膠奶黃月餅 6件 + 流心奶黃 月餅 3件 ) $888 $698

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輕怡低糖系列

兩位師傅採用麥芽糖醇代替白糖，將餡料及餅皮的配方比例大幅調整。低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶及低糖烏龍茶月餅，令每一顆低糖月餅甜度大大減低之餘，仍能保持口感軟滑。

產品 原價 門店優惠價 (1/6 - 30/6) 低糖系列 — 低糖 碧綠 雙輝 月餅 (6件裝 ) (低糖奶黃 + 低糖綠茶 ) $358 $298 低糖系列 — 低糖 醇香 四色 月餅 (8件裝 ) (低糖奶黃 + 低糖芝麻 + 低糖綠茶 + 低糖烏龍

茶 ) $418 $348 低糖系列 — 低糖奶黃月餅 (4件裝 ) $238 $208 低糖系列 — 低糖奶黃月餅 (8件裝 ) $408 $338

時尚系列

月餅禮盒以繁複紙藝打造而成，全手工紙皮盒，保留了充滿質感的皮革紋理，禮盒的邊緣設有整齊車線點綴。雙層長形禮盒中載有六件精緻月餅，禮盒色彩用上青瓷綠及天空藍，上掀蓋設計線條俐落。加上今年新推出的淺紫色禮盒，時尚優雅。

產品 原價 門店優惠價 (1/6 - 30/6) 時尚系列 — 經典流心雙輝月餅 (6件裝 ) (流心奶黃 + 流心芝麻 各 3件 ) $358 $298 時尚系列 — 真味流心雙輝月餅 (6件裝 ) (流心奶黃 + 流心薑汁 各 3件 ) $358 $298 時尚系列 — 流心奶黃月餅 (6件裝 )、流心 芝麻 月餅 (6件裝 )、流心貓山王榴槤月餅 (6件裝 )、流心綠茶月餅 (6件裝 )、迷你奶黃月餅 (6件裝 )、陳皮紅豆沙 月餅 (6件裝 ) $348 $288

經典系列

獨特的香檳金色和琥珀橙色雙層首飾盒以繁複紙藝打造，保留充滿質感的皮革紋理。高雅禮盒盛載著8件月餅，極具氣派，尊貴體面。

產品 原價 門店優惠價 (1/6 - 30/6) 經典系列 — 經典流心雙輝月餅 (8件裝 ) (流心奶黃 + 流心芝麻 )、碧綠流心雙輝月餅 (8件裝 ) (流心奶黃 + 流心綠茶 )、流心奶黃月餅 (8件裝 ) $408 $338

傳承系列

兩位大師嚴選寸三蓮，烹煮7至8小時成為清香幼滑的蓮蓉，並精挑細選的鹹蛋黃，色澤上佳、大小適中，以海鹽醃製40天，再以人手搓製，將餅皮、蓮蓉、鹹蛋黃完美結合。入爐後經多重烘焗，嚴格控制爐溫，令月餅金黃有火色，層次分明，而蛋黃亦充份受熱，鹹香出油，細膩化沙。

產品 原價 門店優惠價 (1/6 - 30/6) 傳承系列 — 精選中秋禮盒 (24件裝 ) (流心奶黃 + 流心綠茶 + 蛋卷 + 脆曲奇 + 蝴蝶酥 ) $388 $308 傳承系列 — 雙黃白蓮蓉月餅 (4件裝 ) $358 $298

訂購詳情: 門市或網店https://shop.ipastry.com.hk

方法:憑月餅券可於皇玥指定門店換領月餅

換領取日期:7月18日至9月4日

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